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06 Şubat 2020, Perşembe
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ve kulüplerden çığ faciası için başsağlığı mesajı

TFF ve kulüplerden çığ faciası için başsağlığı mesajı

ve kulüplerimiz, 'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ faciasında vefat eden vatandaşlarımız için başsağlığı mesajı yayımladı.

'den yapılan açıklamada, "Çığ felaketinde yaşamını yitiren vatandaş ve askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri ve millletimize başsağlığı dileriz. Çığ altında kalan vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılmasını beklerken, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.

  1. 6.2.2020
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