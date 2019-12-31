Milli Piyango bilet satışı devam ediyor mu? 2020 MPİ özel çekilişi için bilet var mı? CANLI...
2020 Özel Milli Piyango çekilişi için nefesler tutuldu. Saat 15.00'te başlayacağı duyurulan Milli Piyango çekilişi için büyük ikramiye 80 milyon lira olarak açıklanmıştı. Büyük ikramiyenin kime ya da kimlere çıkacağı merak konusu olurken, arama motorlarına "Milli Piyango 2020 biletleri kaldı mı, var mı?" gibi sorular yazılıyor... Şans oyunu tutkunları "31 Aralık 2019'da bilet satışı devam ediyor mu?" şeklinde aramalar da yapıyor. Peki, Milli Piyango büyük çekilişi için bilet satışı devam ediyor mu? İşte merak edilen soruların yanıtları...
2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi artık yalnızca saatler kaldı. Tüm Türkiye 80 milyon liralık büyük ikramiyenin kime ya da kimlere çıkacağına kilitlendi. Büyük çekilişe az bir süre kala henüz bilet almayanlar da harekete geçmiş durumda. Büyük ikramiye çekilişini heyecanla bekleyenler, arama motorlarına da sıklıkla "2020 Milli Piyango büyük çekilişi için bilet kaldı mı?" şeklinde sorular yazarak yanıt arıyor... Peki, "MPİ bilet satışı halen devam ediyor mu?", vatandaşlar bugün de "Milli Piyango bileti alabilir mi?" İşte bu soruların yanıtı...
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MİLLİ PİYANGO BİLETİ BUGÜN ALINABİLİR Mİ?
80 milyon liralık büyük ikramiyenin kendilerine çıkmasını umut eden vatandaşlardan bazıları günler öncesinden biletlerini aldı ancak bazıları da çeşitli nedenlerle son güne bıraktı. İşte son gün bilet almak isteyen vatandaşlar, çekiliş başlamadan 1 saat öncesine kadar bilet alabiliyorlar. Vatandaşlar biletlerini seyyar ya da bayilerden olmak üzere Milli Piyango bileti online sistem üzerinden alabilecek.
BÜYÜK ÇEKİLİŞ HALKA AÇIK
MPİ, büyük ikramiye heyecanını halka paylaşacağını da duyurdu. Yapılan açıklamada, "Yılbaşı özel çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halkımıza açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup, çekilişimize tüm halkımız davetlidir" ifadelerine yer verildi.
"BİLETİMİ NASIL SORGULAYACAĞIM?"
Büyük ikramiyeyi kazanmak için Milli Piyango bileti satın alan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de biletlerin nereden sorgulanacağı. Bilet sahibi olanlar, 80 milyon liralık büyük ikramiyenin hangi rakamlara çıktığını ya da biletlerine çıkan ikramiyeyi "http://www.mpi.gov.tr/" sitesinden bilet numaralarını sorgulatarak öğrenebilecekler.
- 31.12.2019
- Güncelleme: 31.12.2019 15:46
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