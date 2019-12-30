Milli Piyango saat kaçta ne zaman çekilecek? MPİ bilet sogulama, Milli Piyango çekiliş sonuçlar fotomac.com.tr'de olacak! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
30 Aralık 2019, Pazartesi
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saat kaçta ne zaman çekilecek? MPİ bilet sogulama, sonuçlar fotomac.com.tr'de olacak!

Milli Piyango saat kaçta ne zaman çekilecek? MPİ bilet sogulama, Milli Piyango çekiliş sonuçlar fotomac.com.tr'de olacak!

yılbaşı çekiliş sonuçları için artık geri sayım başladı... Ülke genelinde büyük bir merakla beklenen Milli Piyango sonuçları, 31 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak. Peki, Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? MPİ çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango ile ilgili bilgileri ve çekiliş sonuçlarını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

yılbaşı özel çekilişi için hazırlıklar tamamlandı ve çekiliş zamanı beklenmeye başlandı... İşte yılbaşı çekilişi hakkında merak edilenler...

ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı kaydedilmişti. Açıklamada, "80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak." denilerek, basın mensuplarının saat 15.00'ten sonra çekilişten görüntü alabileceği ifade edildi.

MPİ SORGULAMA EKRANI NE ZAMAN AÇILACAK?

MPİ çekilişleri tamamladıktan sonra, verileri elektronik ortama aktaracak. Bu sürenin 2-3 saat civarında sürmesi bekleniyor. Çekiliş, 21.00'da biteceğinden sorgulama ekranı da saat 00.00'a kadar açılacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİNİN FİYATI NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ikramiye tutarı, 436 milyon 540 bin lira olacak.

Bilet ücretleri ise şu şekilde;

Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılacak.

ÖNCEKİ YILLARDA İKRAMİYELER NE KADARDI?

Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, 2017'de 61 milyon lira, geçen yıl ise 70 milyon lira verilmişti.

  1. 30.12.2019
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