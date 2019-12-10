İzmir'de silahlı saldırı! Genç futbolcu Okan Kartal hayatını kaybetti - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
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'de silahlı saldırı! Genç futbolcu hayatını kaybetti

İzmir'de silahlı saldırı! Genç futbolcu Okan Kartal hayatını kaybetti

'in ilçesinde Hüseyin K. (30) ile arkadaşı Anıl K. (26) aralarında husumet olduğu öğrenilen Sertaç S. ve yanındaki arkadaşı 'a tabancayla ateş açtı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Okan Kartal'a olay yerinde kalp masajı yaparak müdahale etmesine rağmen yaralıyı hayata döndüremedi.

Fatih Mahallesi Suna Caddesi'nde Hüseyin K. (30) ile arkadaşı Anıl K. (26), Sertaç S. ve yanındaki arkadaşı 'a tabancayla ateş açtı.

Olayda Sertaç S. yara almazken Belediyespor Kulübü Altyapı oyuncusu Okan Kartal vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Şüpheliler hafif ticari araçla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Okan Kartal'a olay yerinde kalp masajı yaparak müdahale etmesine rağmen yaralıyı hayata döndüremedi.

Zanlılar, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı. Kartal'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

  1. 10.12.2019
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