İzmir'de silahlı saldırı! Genç futbolcu Okan Kartal hayatını kaybetti
İzmir'in Bergama ilçesinde Hüseyin K. (30) ile arkadaşı Anıl K. (26) aralarında husumet olduğu öğrenilen Sertaç S. ve yanındaki arkadaşı Okan Kartal'a tabancayla ateş açtı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Okan Kartal'a olay yerinde kalp masajı yaparak müdahale etmesine rağmen yaralıyı hayata döndüremedi.
Fatih Mahallesi Suna Caddesi'nde Hüseyin K. (30) ile arkadaşı Anıl K. (26), Sertaç S. ve yanındaki arkadaşı Okan Kartal'a tabancayla ateş açtı.
Olayda Sertaç S. yara almazken Bergama Belediyespor Kulübü Altyapı oyuncusu Okan Kartal vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Şüpheliler hafif ticari araçla olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Okan Kartal'a olay yerinde kalp masajı yaparak müdahale etmesine rağmen yaralıyı hayata döndüremedi.
Zanlılar, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı. Kartal'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
- 10.12.2019
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3 puan 2 asist 3 çakmak
Toplam 1
Yorum
baksoy Artık sağlam bir ön liberoya ihtiyaç var bu takımın öncelikle ONAZİ denenmeli yeterli katkı alınamıyorsa bir transferle bu sorun giterilmeli
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Neşeli idman
Toplam 1
Yorum
baksoy PARMAK herkes üzerine koyarken sen gittikçe geriliyorsun biraz kendine çeki düzen ver ?
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İnfial yarattı!
Toplam 1
Yorum
gs inşallah emre çolak gelir..
İzmir'de silahlı saldırı! Genç futbolcu Okan Kartal hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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