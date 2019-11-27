Kuruluş Osman 2. bölüm canlı izle | ATV
Kuruluş Osman 2. bölüm canlı izle! Geçen hafta ATV ekranlarında ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşan ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Kuruluş Osman dizisi 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye giriyor ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapıyor. Anlaşmadan ardından tekfurun cesedi, Osman'ın ayaklarının dibine düşüyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman 2. bölüm canlı izle seçeneği Fotomac.com.tr'de.
Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan ve ATV'nin iddialı prodüksiyonuyla dikkat çeken dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde heyecan giderek artıyor. Yeni bölümde katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendini kurtaran rahibelerle burun buruna geliyor. İzleyiciler ise şimdi Osman'ın katilleri bulup bulamayacağını, Aybars'ın intikamını alıp alamayacağını merak ediyor. Heyecan dolu sahneleriyle Kuruluş Osman 2. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar.
OSMAN'A BÜYÜK TUZAK
Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi, Osman'ın ayaklarının dibine düşer.
OSMAN KATİLLERİN PEŞİNE DÜŞÜYOR
Katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendini kurtaran rahibelerle burun buruna gelir.
OSMAN RAHİBELERİN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENECEK Mİ?
Osman rahibelerin aslında kim olduklarını öğrenebilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Osman'ı yakalayabilecek midir? Yoksa Osman, Yorgopolos'un katillerini bulup, kaleden çıkabilecek midir?
- 27.11.2019
- Güncelleme: 27.11.2019 21:36
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Yorum
savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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Yorum
? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
Kuruluş Osman 2. bölüm canlı izle | ATV haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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