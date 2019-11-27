Kuruluş Osman 2. bölüm canlı izle | ATV - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel Haberleri Kuruluş Osman 2. bölüm canlı izle | ATV

2. bölüm |

Kuruluş Osman 2. bölüm canlı izle | ATV

2. bölüm ! Geçen hafta ekranlarında ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşan ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Kuruluş Osman dizisi 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Osman, 'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye giriyor ve kalede güvendiği tek kişi olan 'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapıyor. Anlaşmadan ardından tekfurun cesedi, Osman'ın ayaklarının dibine düşüyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman 2. bölüm canlı izle seçeneği Fotomac.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan ve 'nin iddialı prodüksiyonuyla dikkat çeken dizisi 'ın yeni bölümünde heyecan giderek artıyor. Yeni bölümde katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendini kurtaran rahibelerle burun buruna geliyor. İzleyiciler ise şimdi Osman'ın katilleri bulup bulamayacağını, Aybars'ın intikamını alıp alamayacağını merak ediyor. Heyecan dolu sahneleriyle Kuruluş Osman 2. bölüm seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman, 'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan 'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar.

OSMAN'A BÜYÜK TUZAK

Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi, Osman'ın ayaklarının dibine düşer.

OSMAN KATİLLERİN PEŞİNE DÜŞÜYOR

Katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendini kurtaran rahibelerle burun buruna gelir.

OSMAN RAHİBELERİN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENECEK Mİ?

Osman rahibelerin aslında kim olduklarını öğrenebilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Osman'ı yakalayabilecek midir? Yoksa Osman, Yorgopolos'un katillerini bulup, kaleden çıkabilecek midir?

  1. 27.11.2019
  2. Güncelleme: 27.11.2019 21:36
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kuruluş Osman 2. bölüm canlı izle | ATV haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN