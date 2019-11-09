Kuruluş Osman yayın tarihi belli oldu! Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
09 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel Haberleri Kuruluş Osman yayın tarihi belli oldu! Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?

yayın tarihi belli oldu! Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?

Kuruluş Osman yayın tarihi belli oldu! Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?

Bu sezon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan dizisinin yayın tarihi belli oldu. Uzun bir süredir izleyiciler tarafından beklenen dizinin yeni tanıtımı ATV ekranlarında yayınlandı. ’un devam dizisi niteliğinde olan Kuruluş Osman ne zaman yayınlanacak? ATV ekranlarında yayınlanan yeni tanıtım ile birlikte bu soru cevap buldu. İşte Kuruluş Osman yayınlanma tarihi…

Bu sezon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yayın tarihi belli oldu. 'un devam dizisi olan Kuruluş Osman'ın başrolünde oynayacak. Yapımcılığı Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği dizinin yeni tanıtımında heyecan ve aksiyon bir arada yaşanıyor. Şimdiden reytinglerde zirvede olacağı görülen dizinin çekimleri hız kazandı. Peki Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda kimler, konusu nedir? İşte yanıtı…

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? KURULUŞ OSMAN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!
İzleyiciler tarafından uzun süredir beklenen Kuruluş Osman 20 Kasım Çarşamba saat 20.00'da ATV ekranlardaki yerini alacak.

İşte merakla beklenen Kuruluş Osman dizisinin yeni tanıtımı...

Kuruluş Osman 1. Bölüm Fragmanı izle! Yayın tarihi belli oldu

  1. 09.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kuruluş Osman yayın tarihi belli oldu! Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN