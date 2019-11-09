Kuruluş Osman yayın tarihi belli oldu! Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?
Bu sezon ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi belli oldu. Uzun bir süredir izleyiciler tarafından beklenen dizinin yeni tanıtımı ATV ekranlarında yayınlandı. Diriliş Ertuğrul’un devam dizisi niteliğinde olan Kuruluş Osman ne zaman yayınlanacak? ATV ekranlarında yayınlanan yeni tanıtım ile birlikte bu soru cevap buldu. İşte Kuruluş Osman yayınlanma tarihi…
Bu sezon ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Kuruluş Osman yayın tarihi belli oldu. Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan Kuruluş Osman'ın başrolünde Burak Özçivit oynayacak. Yapımcılığı Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği dizinin yeni tanıtımında heyecan ve aksiyon bir arada yaşanıyor. Şimdiden reytinglerde zirvede olacağı görülen dizinin çekimleri hız kazandı. Peki Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda kimler, konusu nedir? İşte yanıtı…
KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? KURULUŞ OSMAN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!
İzleyiciler tarafından uzun süredir beklenen Kuruluş Osman 20 Kasım Çarşamba saat 20.00'da ATV ekranlardaki yerini alacak.
İşte merakla beklenen Kuruluş Osman dizisinin yeni tanıtımı...
- 09.11.2019
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Toplam 2
Yorum
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Kuruluş Osman yayın tarihi belli oldu! Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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