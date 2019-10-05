Kim Milyoner Olmak İster | CANLI İZLEYİN

5 Ekim Kim Milyoner Olmak İster ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Türkiye’nin en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon açılışında büyük heyecan yaşanıyor. Üniversite öğrencisi Arda Ayten 1 milyon TL’lik soruyu cevaplayacak. Programın yeni sunucusu ise ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu...
Yeni sezonuyla ekranlara bomba gibi dönen Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Üniversite öğrencisi Arda Ayten'in 1 milyon TL'lik soruyu açtıracağı Kim Milyoner Olmak İster izle! Hem bilgilendiren hem kazandıran yarışmayı bu sezon yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu sunuyor.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER CANLI İZLE – ATV
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE BU AKŞAM
ATV'nin fenomen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' sezona yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile başlıyor. 1 milyon TL'lik soru ile yeni sezonu açacak olan yarışma, yeni bölümüyle 5 Ekim 2019 Cumartesi akşamı 20.00'de ATV'de yayınlanacak.
Yarışmanın sezon finalinde yarışan Arda Ayten, 1 milyonluk soruya ulaşmış; ancak süre yetmemişti. Yeni sezonda Ayten'in 1 milyon TL'yi kazanıp kazanamadığı da belli olacak...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER KURALLARI
Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.
12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.
Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?
- 05.10.2019
- Güncelleme: 05.10.2019 20:14
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
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