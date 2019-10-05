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05 Ekim 2019, Cumartesi
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Kim Olmak | CANLI İZLEYİN

Kim Milyoner Olmak İster | CANLI İZLEYİN

5 Ekim Kim Olmak ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nin en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in açılışında büyük heyecan yaşanıyor. Üniversite öğrencisi 1 milyon TL’lik soruyu cevaplayacak. Programın yeni sunucusu ise ünlü oyuncu ...

Yeni sezonuyla ekranlara bomba gibi dönen Kim Olmak 'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Üniversite öğrencisi 'in 1 milyon TL'lik soruyu açtıracağı Kim Milyoner Olmak İster izle! Hem bilgilendiren hem kazandıran yarışmayı bu sezon yakışıklı oyuncu sunuyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER CANLI İZLE – ATV

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KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE BU AKŞAM

'nin fenomen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' sezona yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile başlıyor. 1 milyon TL'lik soru ile yeni sezonu açacak olan yarışma, yeni bölümüyle 5 Ekim 2019 Cumartesi akşamı 20.00'de ATV'de yayınlanacak.

Yarışmanın sezon finalinde yarışan Arda Ayten, 1 milyonluk soruya ulaşmış; ancak süre yetmemişti. Yeni sezonda Ayten'in 1 milyon TL'yi kazanıp kazanamadığı da belli olacak...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER KURALLARI

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?

  1. 05.10.2019
  2. Güncelleme: 05.10.2019 20:14
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