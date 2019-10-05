Kim Milyoner Olmak İster | CANLI İZLEYİN

Yeni sezonuyla ekranlara bomba gibi dönen Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Üniversite öğrencisi Arda Ayten'in 1 milyon TL'lik soruyu açtıracağı Kim Milyoner Olmak İster izle! Hem bilgilendiren hem kazandıran yarışmayı bu sezon yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu sunuyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER CANLI İZLE – ATV

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE BU AKŞAM

ATV'nin fenomen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' sezona yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile başlıyor. 1 milyon TL'lik soru ile yeni sezonu açacak olan yarışma, yeni bölümüyle 5 Ekim 2019 Cumartesi akşamı 20.00'de ATV'de yayınlanacak.

Yarışmanın sezon finalinde yarışan Arda Ayten, 1 milyonluk soruya ulaşmış; ancak süre yetmemişti. Yeni sezonda Ayten'in 1 milyon TL'yi kazanıp kazanamadığı da belli olacak...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER KURALLARI

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?