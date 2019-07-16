Minderden büyük destek
Güreşin aslanları, Taha Akgül ve Rıza Kayaalp 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladılar
TAHA AKGÜL: Rabbim o kara geceyi Türk milletine bir daha yaşatmasın. Ülke olarak kenetlendiğimiz tek yürek olduğumuz 15 Temmuz'u milli birliğimizi hatırlama günü. Yaşasın Büyük Türk Milleti. Unutmadık, unutturmayacağız.
GECEYE YENiLMEDiK
RIZA KAYAALP: 15 Temmuz 2016 gecesi hain bir darbe girişimiyle karanlığa boğulmak istendik. Namluların düşmana doğru dönmesi gerektiği yerde halka çevrildiğinde vatanı koruma görevini üstlendi bu millet. Geceye yenilmedi bu halk, vatanı için savaştı. Ve şairin de dediği gibi 'Ödül olarak bir sabaha, bir gündüze ve güneşe kavuştu.' Hain darbe girişiminde şehit olan polis, asker ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Aziz Türk Milletine başsağlığı, kahraman gazilerimize sağlıklı ömür geçirmelerini diliyorum.
ÖZGÜR YAŞAMIMIZI ŞEHİTLERE BORÇLUYUZ?
MUSA AYDIN (Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı): Bu ülke, aslında bir İstiklal Savaşı olan 15 Temmuz direnişinde Kurtuluş Savaşı ruhunun ölmediğini, Türk halkının özgürlüğüne dokunulduğunda neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdi. O gece canından vazgeçenler sayesinde özgür yaşıyoruz. Hür hayatımızı şehitlerimize borçluyuz. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olduğumuz için ne kadar sevinsek az. Tankların üzerine koşan, uçaklara kafa tutan bu kahraman ulusumuza ne kadar teşekkür etsek az.
ÖLMEYİ TERCİH EDEN BİR MİLLET
METİN ŞAHİN (Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı): 15 Temmuz'da evinde oturmaktansa ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye. Yaşananların tekrarına izin vermemek için yorulmadan çaba göstermeliyiz. O kara gecede Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla tekvando camiamız da alanlara inmiş ve demokrasi nöbetlerinde ön sıralarda yer almıştır. Biz büyük tekvando ailesi olarak Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ilerliyoruz.
DEMOKRASİDEN VAZGEÇiLMEZ
TÜRKIYE VOLEYBOL FEDERASYONU: Demokrasi vazgeçilmezimizdir. 15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık gösteren halkımız, demokrasiye kast eden hain bir saldırıyı önlemiştir. Bu sevile ile bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, şükran ve saygıyla anıyoruz.
TÜM DÜNYA GÖRDÜ
TÜRKIYE HENTBOL FEDERASYONU:
Aziz milletimiz, 3 yıl önce gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişimine karşı çıkıp, milli iradeye, cumhuriyete ve demokrasiye sonuna kadar bağlı olduğunu tüm dünyaya gösterdi. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
DESTAN YAZDIK
TENİS FEDERASYONU: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılında demokrasi destanı yazan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyoruz.
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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