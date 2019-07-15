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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Demokrasi ve

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

O gece bir tarih yazıldı. Alçak terör örgütü , tankıyla topuyla geldi. Milleti, mermilere yüreğini siper etti. Gazi olduk, şehit düştük, vatanı hainlere vermedik.

Astsubay , ev hanımı Ayşe Aykaç, polis Birol Yavuz, işçi Alper Kaymakçı, mobilyacı Ayhan Keleş, taksici Akın Sertçelik... İşte gecesinin şehit kahramanlarından sadece birkaçı. 249 şehit ve 2196 gazimiz Başkan 'ın tek bir cümlesiyle sokaklara çıktı, 'cü alçakların planlarını başlarına yıktı.

Türk Halkı, milli iradeye el koymaya çalışan ihanet şebekesini yerle bir etti. Alçak terör örgütü FETÖ ve onun işbirlikçilerine mesaj netti: Biz gerekirse tankın önüne yatarız. Biz gerekirse F-16'yı levye ile kovalarız. Şehit kanlarıyla sulanmış, vatanseverlikle harmanlanmış bu topraklar uğruna seve seve can veririz. Ama hainlere asla geçit vermeyiz.


"HALKIN GÜCÜNÜN ÜZERİNDE BİR GÜÇ BEN TANIMADIM" RECEP TAYYİP ERDOĞAN

  1. 15.7.2019
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