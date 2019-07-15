15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
O gece bir tarih yazıldı. Alçak terör örgütü FETÖ, tankıyla topuyla geldi. Kahraman Türk Milleti, mermilere yüreğini siper etti. Gazi olduk, şehit düştük, vatanı hainlere vermedik.
Türk Halkı, milli iradeye el koymaya çalışan ihanet şebekesini yerle bir etti. Alçak terör örgütü FETÖ ve onun işbirlikçilerine mesaj netti: Biz gerekirse tankın önüne yatarız. Biz gerekirse F-16'yı levye ile kovalarız. Şehit kanlarıyla sulanmış, vatanseverlikle harmanlanmış bu topraklar uğruna seve seve can veririz. Ama hainlere asla geçit vermeyiz.
"HALKIN GÜCÜNÜN ÜZERİNDE BİR GÜÇ BEN TANIMADIM" RECEP TAYYİP ERDOĞAN
- 15.7.2019
-
Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
mehmet olmamış
-
Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
-
Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.