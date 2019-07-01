Canevim 5.bölümde Ömer haklılığını ispatlayabilecek mi?
ATV’nin sevilen dizisi Canevim bu akşam ekrana gelecek. Canevim yeni bölümde Ömer yaşananların bir yalandan ibaret olduğunu kanıtlayabilecek mi? Ceylan’ı kaybetmemek için her şeyi yapabilen ve gözü bir şey görmeyen Taylan planlarında başarıya ulaşabilecek mi? İşte Canevim dizisinin 5.bölüm fragmanı…
Canevim 5.bölüm fragmanı yayınlandı ve heyecan yarattı. ATV'nin kısa sürede sevilen dizisi Canevim, konusu ve oyuncularıyla da oldukça beğeniliyor. Peki Canevim yeni bölümde Ömer ile Ceylan'ın yolları tamamen ayrılıyor mu? Yoksa Kristina tüm gerçekleri itiraf etmek zorunda mı kalacak? İşte yaşanacaklar…?
CANEVİM 5. BÖLÜM FRAGMANI
CANEVİM YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Ceylan ve Ömer'in "mutlu" nişan günleri Kristina'nın kapılarını çalmasıyla berbat olmuştur. Kristina'nın karnında taşıdığı bebek ve Ömer'in gurbetteki hayatıyla ilgili anlattıkları, Ceylan ve ailesinin aklında büyük soru işaretleri oluşturur. Herkes Ceylan'a destek olmaya çalışırken, hayatlarında ilk kez gördükleri bu kızın doğruyu söyleyip söylemediğini anlamaya çalışırlar. Ömer ise üzerine atılan bu büyük iftirayla öfkeden deliye döner. Kendini herkesin gözünde temize çıkarmak için ya Kristina'nın gerçekleri anlatmasını sağlayacak, ya da onu kapısına kadar gönderen, bu olayın arkasındaki esas kişiyi ortaya çıkartacaktır. Taylan'ın hazırladığı hikaye Ceylan için yıkıcı olur. Taylan, kurduğu zorlu planın adımlarının doğru işlediğinden emin olmak için her boşluğu doldururken, Ceylan'la yakınlaşmak için büyük bir fırsat yakalar.
CANEVİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Haksever ailesi, hayatın tüm zorluklarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla bağlı bir ailedir. Günnur ve Hamza, kızları; Ceylan, Müjgan ve Ayşe'nin iyiliği için canla başla çabalamakta, en karanlık anlarda bile birbirlerinin varlığına şükretmesini bilmektedirler. Bu sımsıcak ailenin kaderini değiştiren en büyük kızları Elvan'ın eve dönüşü olur. Evin fedakar kızı Ceylan ise sözlüsü Ömer'i büyük bir aşkla sevmektedir. Ceylan güçlü ve varlıklı bir aile olan Tanbaylar'ın evinde çalışmaya başlar. İşteki ilk gününde Ceylan, takıntılı ve sıra dışı bir adam olan Taylan Tanbay'la pek de hoş olmayan bir karşılaşma yaşar. Taylan genç kızın damarına basınca, Ceylan kimsenin erişemediği bu adamı herkesin önünde küçük düşürür ve işi bırakır. Şimdi Taylan'ın kapatması gereken önemli bir hesap vardır!
- 01.07.2019
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Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Canevim 5.bölümde Ömer haklılığını ispatlayabilecek mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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