Kimse Bilmez 4. bölüm fragmanı: Ali ve Pilot karşı karşıya!
ATV’nin yeni başlamasına rağmen çok sevilen dizisi Kimse Bilmez 4. Bölüm fragmanı yayınlandı ve izleyicileri heyecanlandırdı. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken dizi Kimse Bilmez yeni bölümüyle Salı akşamı ekrana gelecek. Peki Sevda’nın kardeşi iyileşebilecek mi? Bu durumun sorumlusu ortaya çıkacak mı?
Kimse Bilmez 4. Bölümde Sevda, Ali'nin kardeşini vurdurduğuna inanıyor ve onunla görüşmemeye karar veriyor. Peki Ali suçsuz olduğunu kanıtlayabilecek mi? Uygar'ın oyunu ortaya çıkacak mı? Diğer yandan Kimse Bilmez yeni bölümde Ali ile Pilot karşılaşmasında neler yaşanacak? Kardeş olduklarını öğrenebilecekler mi?
KİMSE BİLMEZ 4. BÖLÜM FRAGMANI
KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ali, Sevda'nın evinden ayrılırken Köksal'la ilgili kafası karışmıştır. Köksal, Ali'yle yaşadığı karşılaşma sonucu derinden sarsılır ve sırrının öğrenildiği zannıyla derin bir korkuya kapılır. Sevda, Ali'yle birlikte zaman geçirmek için bahaneler üretirken yaklaşan tehlikeden habersizdir. Uygar ve Amca korkunç bir plan hazırlamaktadır. Bu plan hem Ali'nin ölmesini sağlayacak, hem de Sevda'yı Ali'den nefret ettirecektir. Olan bitenin tam olarak farkında olmasa da Pilot da bu planın parçasıdır. Ali ise başına geleceklerden habersiz Sevda'nın borcunu ödeyerek onu Uygar'dan tamamen kurtarma uğraşındadır. Sinan'ın Ali'nin mahallesinde uyuşturucu satması, planın fitilini ateşler. Ali, Uygar'ın planına engel olabilecek mi? Pilot, abisini ölüme sürükleyecek mi? Sevda, ailesiyle sınandığı bu plan karşısında ne yapacak?
KİMSE BİLMEZ KONUSU VE OYUNCULARI
Kimse Bilmez, star olma hayalleri kuran, çok güzel ve hayat dolu bir kız olan Sevda'nın, esrarengiz bir geçmişe sahip olan Ali'yle sıra dışı aşkının hikayesidir.
Yapım: Baba Yapım
Yönetmen: Kartal Çidamlı, U.Hakan Eren
Oyuncular: Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri, Burak Serdar Şanal
- 30.06.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Kimse Bilmez 4. bölüm fragmanı: Ali ve Pilot karşı karşıya! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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