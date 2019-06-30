Kimse Bilmez 4. bölüm fragmanı: Ali ve Pilot karşı karşıya!

Kimse Bilmez 4. Bölümde Sevda, Ali'nin kardeşini vurdurduğuna inanıyor ve onunla görüşmemeye karar veriyor. Peki Ali suçsuz olduğunu kanıtlayabilecek mi? Uygar'ın oyunu ortaya çıkacak mı? Diğer yandan Kimse Bilmez yeni bölümde Ali ile Pilot karşılaşmasında neler yaşanacak? Kardeş olduklarını öğrenebilecekler mi?



KİMSE BİLMEZ 4. BÖLÜM FRAGMANI

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Ali, Sevda'nın evinden ayrılırken Köksal'la ilgili kafası karışmıştır. Köksal, Ali'yle yaşadığı karşılaşma sonucu derinden sarsılır ve sırrının öğrenildiği zannıyla derin bir korkuya kapılır. Sevda, Ali'yle birlikte zaman geçirmek için bahaneler üretirken yaklaşan tehlikeden habersizdir. Uygar ve Amca korkunç bir plan hazırlamaktadır. Bu plan hem Ali'nin ölmesini sağlayacak, hem de Sevda'yı Ali'den nefret ettirecektir. Olan bitenin tam olarak farkında olmasa da Pilot da bu planın parçasıdır. Ali ise başına geleceklerden habersiz Sevda'nın borcunu ödeyerek onu Uygar'dan tamamen kurtarma uğraşındadır. Sinan'ın Ali'nin mahallesinde uyuşturucu satması, planın fitilini ateşler. Ali, Uygar'ın planına engel olabilecek mi? Pilot, abisini ölüme sürükleyecek mi? Sevda, ailesiyle sınandığı bu plan karşısında ne yapacak?





KİMSE BİLMEZ KONUSU VE OYUNCULARI



Kimse Bilmez, star olma hayalleri kuran, çok güzel ve hayat dolu bir kız olan Sevda'nın, esrarengiz bir geçmişe sahip olan Ali'yle sıra dışı aşkının hikayesidir.

Yapım: Baba Yapım

Yönetmen: Kartal Çidamlı, U.Hakan Eren

Oyuncular: Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri, Burak Serdar Şanal