Kimse Bilmez 4. bölüm fragmanı: “O sözü nereden biliyorsun?”
ATV’nin sevilen dizisi Kimse Bilmez’in 4. bölüm fragmanı yayınlandı ve heyecanlandırdı. Salı akşamları ekrana gelen Kimse Bilmez dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? Kimse Bilmez’de Ali yine kardeşiyle karşı karşıya geliyor. Bu kez duyduğu bir söz kafasını oldukça karıştırıyor, peki gerçeklere yaklaşacak mı?
Kimse Bilmez 4.bölümde Sevda kardeşini vurdurtanın Ali olduğunu düşündüğü için ondan uzak durmaya çalışıyor. Bir yandan da duygularına engel olamazken Ali böyle bir şey yapmadığını ve yapan kişiyi önüne getireceğiniz söylüyor. Kimse Bilmez tüm bu olaylar yaşanırken Uygar'ın yeni planı ne olacak?
KİMSE BİLMEZ 4. BÖLÜM FRAGMANI
KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ali, Sevda'nın evinden ayrılırken Köksal'la ilgili kafası karışmıştır. Köksal, Ali'yle yaşadığı karşılaşma sonucu derinden sarsılır ve sırrının öğrenildiği zannıyla derin bir korkuya kapılır. Sevda, Ali'yle birlikte zaman geçirmek için bahaneler üretirken yaklaşan tehlikeden habersizdir. Uygar ve Amca korkunç bir plan hazırlamaktadır. Bu plan hem Ali'nin ölmesini sağlayacak, hem de Sevda'yı Ali'den nefret ettirecektir. Olan bitenin tam olarak farkında olmasa da Pilot da bu planın parçasıdır. Ali ise başına geleceklerden habersiz Sevda'nın borcunu ödeyerek onu Uygar'dan tamamen kurtarma uğraşındadır. Sinan'ın Ali'nin mahallesinde uyuşturucu satması, planın fitilini ateşler. Ali, Uygar'ın planına engel olabilecek mi? Pilot, abisini ölüme sürükleyecek mi? Sevda, ailesiyle sınandığı bu plan karşısında ne yapacak?
KİMSE BİLMEZ KONUSU VE OYUNCULARI
Kimse Bilmez, star olma hayalleri kuran, çok güzel ve hayat dolu bir kız olan Sevda'nın, esrarengiz bir geçmişe sahip olan Ali'yle sıra dışı aşkının hikayesidir.
Yapım: Baba Yapım
Yönetmen: Kartal Çidamlı, U.Hakan Eren
Oyuncular: Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri, Burak Serdar Şanal
- 28.06.2019
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
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