Kimse Bilmez dizisinin 3. bölüm fragmanında Ali vuruluyor!
ATV’nin yeni dizisi Kimse Bilmez 3. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Kimse Bilmez konusu ve oyuncuları dikkat çekerken yayınlandıktan sonraki sahneler de büyük heyecan yarattı. Sevda’yı Uygar’ın elinden kurtarmak isteyen Ali’nin başı dertten kurtulmuyor. Kimse Bilmez yeni bölümde yaralanacak olan Ali’ye ne olacak?
Kimse Bilmez yeni bölümde Küçüklüğünden bu yana kaybettiği kardeşini arayan Ali, farkında olmasa da onunla karşı karşıya gelecek. Fark ettiğinde bile çok geç olacak, kardeşinin silahı ile vurulacak olan Ali kendisinin abisi olduğunu ona inandırabilecek mi? Kimse Bilmez 3. bölüm fragmanından heyecan dolu sahneler haberimizde yer alıyor.
KİMSE BİLMEZ 3. BÖLÜM FRAGMANI
KİMSE BİLMEZ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
"Buraya kadarmış Ali!"
Ali, Sevda'nın evinden ayrılırken Köksal'la ilgili kafası karışmıştır. Köksal, Ali'yle yaşadığı karşılaşma sonucu derinden sarsılır ve sırrının öğrenildiği zannıyla derin bir korkuya kapılır. Sevda, Ali'yle birlikte zaman geçirmek için bahaneler üretirken yaklaşan tehlikeden habersizdir. Uygar ve Amca korkunç bir plan hazırlamaktadır. Bu plan hem Ali'nin ölmesini sağlayacak, hem de Sevda'yı Ali'den nefret ettirecektir. Olan bitenin tam olarak farkında olmasa da Pilot da bu planın parçasıdır. Ali ise başına geleceklerden habersiz Sevda'nın borcunu ödeyerek onu Uygar'dan tamamen kurtarma uğraşındadır. Sinan'ın Ali'nin mahallesinde uyuşturucu satması, planın fitilini ateşler. Ali, Uygar'ın planına engel olabilecek mi? Pilot, abisini ölüme sürükleyecek mi? Sevda, ailesiyle sınandığı bu plan karşısında ne yapacak?
Kimse Bilmez, star olma hayalleri kuran, çok güzel ve hayat dolu bir kız olan Sevda'nın, esrarengiz bir geçmişe sahip olan Ali'yle sıra dışı aşkının hikayesidir.
Yapım: Baba Yapım
Yönetmen: Kartal Çidamlı, U.Hakan Eren
Oyuncular: Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri, Burak Serdar Şanal
- 25.06.2019
-
Emre Kılınç haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
Seyit TUNÇYÜZ Geleceğin Messisi kesinlikle Transferi yapılmalı
-
Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
Toplam 3
Yorum
aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
-
Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
Toplam 1
Yorum
ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
Kimse Bilmez dizisinin 3. bölüm fragmanında Ali vuruluyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.