Canevim 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Taylan’ın oyunu ortaya çıkıyor mu?
Canevim dizisi izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Canevim'de yaşanan heyecanlı olaylar izleyicileri ekrana kilitledi. ATV’nin yeni başlamasına rağmen oldukça sevilen dizisi Canevim ilgiyle takip ediliyor. Son bölümün hemen ardından yayınlanan Canevim 5.bölüm fragmanında Ceylan, Ömer’e kurulan tuzağın farkına vararak gerçekleri ortaya çıkarabilecek mi?
Canevim 4.bölüm dün akşam heyecanla izlendi. ATV'nin yeni dizisi Canevim, oyuncu kadrosu ve konusuyla kısa sürede ilgi çekmeyi başardı. Canevim 5.yeni bölüm fragmanında Ceylan, Ömer ile ilgili gerçeğin aslında doğru olmadığını öğrenebilecek mi? Elvan kızı sıkıştırarak Taylan'ın oyun oynadığını anlayacak mı?
CANEVİM 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
CANEVİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ömer'in telefonundan gelen veda mesajı Ceylan'ı perişan eder. Ömer'e bir türlü ulaşamaz. Ceylan, sevdiği adamın peşine düşerken, Taylan adım adım hedefine ilerlemenin keyfini sürer. Ömer ise içinde bulunduğu zorlu durumdan kurtulmaya ve Ceylan'a ulaşmaya çalışmaktadır. Öte yandan Elvan'ın, Şevki'nin dükkanını yıkıp dökmesi aileyi yeni bir borç yükünün altına sokmuştur. Aile maddi sıkıntılarla boğuşurken, Ayşe'yle ilgili ortaya çıkan yeni bir durum hem hepsini çok üzer hem de Elvan ve Ayşe ilişkisine yeni bir duygusal boyut katar. Müjgan ise Ayşe'nin ablasının kızı olduğunu yeni öğrenmiştir. Bu olayın iç yüzünü anlamak için sorular sormaya başlar.
CANEVİM DİZİ KONUSU VE OYUNCULARI
Haksever ailesi, hayatın tüm zorluklarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla bağlı bir ailedir. Günnur ve Hamza, kızları; Ceylan, Müjgan ve Ayşe'nin iyiliği için canla başla çabalamakta, en karanlık anlarda bile birbirlerinin varlığına şükretmesini bilmektedirler.
Bu sımsıcak ailenin kaderini değiştiren en büyük kızları Elvan'ın eve dönüşü olur. Evin fedakar kızı Ceylan ise sözlüsü Ömer'i büyük bir aşkla sevmektedir. Ceylan güçlü ve varlıklı bir aile olan Tanbaylar'ın evinde çalışmaya başlar. İşteki ilk gününde Ceylan, takıntılı ve sıra dışı bir adam olan Taylan Tanbay'la pek de hoş olmayan bir karşılaşma yaşar. Taylan genç kızın damarına basınca, Ceylan kimsenin erişemediği bu adamı herkesin önünde küçük düşürür ve işi bırakır. Şimdi Taylan'ın kapatması gereken önemli bir hesap vardır!
"Aile yıldızlar gibidir. En çok karanlıkta parlar…"
Yapım: Koliba
Yapımcı: Ata Türkoğlu
Yönetmen: Adnan Güler
Oyuncular: Aras Aydın, Biran Damla Yılmaz, Özgür Çevik, Ezgi Şenler, Burcu Tuna, Nihan Büyükağaç, Simge Selçuk, Münire Apaydın, Ömrüm Nur Çamçakıllı,Zuhal Gencer Erkaya, Bedia Ener, Rıza Akın
- 25.06.2019
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Emre Kılınç haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
Seyit TUNÇYÜZ Geleceğin Messisi kesinlikle Transferi yapılmalı
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Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
Toplam 3
Yorum
aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
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Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
Toplam 1
Yorum
ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
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