Kimse Bilmez 3. bölüm fragmanı: Ali’yi kardeşi vuruyor!
ATV’nin yeni dizisi Kimse Bilmez konusu ve oyuncuları ile büyük ilgi toplamayı başardı. Kimse Bilmez 3.bölüm fragmanı yayınlandı ve büyük heyecan yarattı. Ali kardeşini bulduğunu düşünürken onun silahı ile vuruldu, elindeki kar küresi kırıldı. Peki Kimse Bilmez dizisinin yeni bölümde Ali iyileşebilecek mi?
Başrollerinde Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şenal'in yer aldığı Kimse Bilmez dizisinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş başladı. Kimse Bilmez 3. yeni bölüm fragmanında heyecan ve gerilim dolu sahneler yer alıyor. Kimse Bilmez'de Uygar, Sevda'yı Ali'nin elinden alacak mı?
KİMSE BİLMEZ 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ali, Sevda'yı Uygar'ın elinden kurtarırken yaralanır. Sevda'yla birlikte Ali'nin yurttan hocası olan Tuğrul Baba'nın evine sığınırlar ancak Pilot ve Uygar peşlerindedir. Üstelik Uygar, Ali'nin yaralı olduğunu bilmektedir ve bunu fırsata çevirmeye kararlıdır. Uygar, Ali'yi bulmak için Hüdaverdi'yi konuşturmaya karar verir. Ancak hiç ummadığı bir sürprizle karşılaşır.
Pilot'un Duygu'ya aşkı ilerlerken Duygu, Sevda'yı Ali'nin yanından ayırma telaşındadır. Bu amaçla yaptığı hamle Ali'yi büyük bir tehlikeye sürükler. Ali, Pilot ve Uygar'la yeniden karşı karşıya gelip tövbesini bozmanın eşiğine gelir. Öte yandan, Ali'nin, Sevda'yı evine bırakması kimsenin bilmediği büyük sırrın kapılarını aralayacaktır.
- 24.06.2019
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‘Fener’e attığım gol çok özeldi’
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Yorum
thebarbaros biz de unutamadık. 20 yaşındaki ferdinand, dünya şampiyonu almanya'nın efsanı kalecisi schumacher'le kedinin fareyle oynadığı gibi oynamıştı
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Umut Meraş tıkandı
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murat1903 zaten adamın piyasa değeri 800 bin eur biz gittik 1.82 m verdik bırakın kalsın
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Beşiktaş'a Umut Meraş şoku
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tank bursadan topcu almayın
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