''Cumhurbaşkanımız ilham kaynağımız''

Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İstanbul'da yaz spor okulu etkinliğinin açılışına katıldı. Kasapoğlu, çocukların heyecanına ortak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Kasapoğlu, "Yıllardır sizlere hizmet ederken, 'daha çok kişiye nasıl ulaşırız' diye düşünüyoruz. Okullarımızın spor salonlarını okul saatleri dışında kullanıma açtık. Böylece daha çok evladımızın bu etkinliklerden faydalanmasını sağladık" dedi ve devam etti:



ONUN AÇTIĞI YOL SAYESİNDE

"Artan, yenilenen tesislerimiz ve imkanlarımızla donanımımızı en üst seviyeye taşımış durumdayız. Bu yolda en güçlü ilham kaynağımız ve destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz de onun bize açtığı bu yol sayesinde hizmet ulaştırmadığımız bir tek köşe, bir tek kişi kalmayıncaya kadar çalışıyoruz. Sportif başarılarda inşallah çok daha güzel noktalara geleceğiz."



'ERDOĞAN'IN HAYATI ÖRNEK OLSUN'

Erdoğan'ın hayatının çocuklara örnek olması gerektiğini dile getiren Kasapoğlu, "Kasımpaşa sokaklarında bulabildiği malzemelerle futbol oynayan bir çocuğun bir dünya liderine dönüşme hikayesine gururla şahitlik ediyoruz. Sizler de ileride yalnız iyi bir sporcu değil, her ne iş yapıyorsanız o alanın en iyisi olabilirsiniz. Sizin hikayeniz de Cumhurbaşkanı'mızın hikayesi gibi günün birinde birilerine ilham olabilir" dedi.