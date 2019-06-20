Benim Tatlı Yalanım 2. bölüm fragmanı: Kayra’nın annesi dönüyor!
Star TV’nin yeni başlayan dizisi Benim Tatlı Yalanım konusu ve oyuncularıyla dikkat çekiyor. Perşembe akşamları ekrana gelen Benim Tatlı Yalanım 2. bölümde Suna ile Nejat bir anlaşmaya varalım derken beklenmedik bir durum ortaya çıkıyor. Yıllardır dönmeyen Kayra’nın annesi birden bire ortaya çıkıyor. Peki Benim Tatlı Yalanım’da neler olacak?
Benim Tatlı Yalanım 2. bölümü ile bu akşam Star TV'de izlenebilecek. İlk bölümüyle sevilen eğlenceli dizi Benim Tatlı Yalanım izleyicileri oldukça güldürdü. Benim Tatlı Yalanım yeni bölümde de keyifli sahneler göze çarpıyor. Suna ile Nejat arasındaki oyunun nasıl ilerleyeceği bu akşam Benim Tatlı Yalanım dizisinde belli olacak.
BENİM TATLI YALANIM 2. BÖLÜM FRAGMANI
Suna, Nejat'ın teklifini kabul edecek mi?
Suna, Nejat'ın; "Kayra'nın doğum günü için annesi (Aylin) olur musun?" teklifi karşısında şoke olur. Nejat'ın çaresizliğinin üzerine Kayra'nın heyecanı da binince, Suna, Nejat'ın teklifini kabul eder. Aylin'in geri döndüğü haberi doğum gününe bomba gibi düşer. Özellikle Hande, karşısında Aylin'i görmekten hiç hoşnut olmaz ve sorgulamaya başlar. Doğum günü bittiğinde, Kayra dünyanın en mutlu çocuğudur. Suna, oradan ayrılırken bir daha Nejat ve Kayra'yı görmeyeceğini düşünür. Ancak Kayra'nın yapacağı bir şey üçünün de kaderini sonsuza dek değiştirmek üzeredir.
BENİM TATLI YALANIM KONUSU VE OYUNCULARI
İlk olarak Annemi Beklerken olarak seyirciye duyurulan sonradan Benim Tatlı Yalanım olarak güncellenen dizide Nejat eşi tarafından ansızın terk edilmiştir. Nejat 6 yaşındaki kızına bakmak zorundadır. Kayra ile eğlenceli bir hayat mücadelesine girişir. Nejat kızına hem annelik hem de babalık yapmaktadır. Kendisi ünlü bir gözlük firmasının sahibidir. Nejat'ın Suna ya aşık olması hayatlarını daha eğlenceli hale getirir.
Oyuncular: Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu, Lavinya Ünlüer, Cem Zeynel Kılıç, Aslı İnandık, Gonca Sarıyıldız, Ahmet Saraçoğlu, Sadi Celil Cengiz, Seda Türkmen, Ali Yoğurtçuoğlu, Melek Tanker, Zehra Yıldırım
- 20.06.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
Benim Tatlı Yalanım 2. bölüm fragmanı: Kayra’nın annesi dönüyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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