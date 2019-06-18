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18 Haziran 2019, Salı
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Kimse Bilmez 2. bölümde büyük bir sır ortaya çıkıyor!

Kimse Bilmez 2. bölümde büyük bir sır ortaya çıkıyor!

ATV’nin yeni dizisi Kimse Bilmez ilk bölümüyle çok sevildi ve yeni bölümü sabırsızlıkla beklendi. Bu akşam ekrana gelecek olan Kimse Bilmez 2. bölümde yine adrenalini yüksek sahneler yaşanacak. Sevda’yı Uygar’ın elinden kurtaran Ali Hoca, yaralanırken tekrar kendisini bekleyen zor bir durumla karşılaşacaktır.

fragmanı izleyicileri heyecanlandırdı. Salı akşamları yayınlanacak olan Kimse Bilmez dizisinde Sevda, canını hiçe sayarak Ali Hoca'yı kurtarmaya çalışıyor, patlayan silah ona mı isabet edecek? Diğer yandan Kimse Bilmez'de Sevda'yı evine bırakan Ali Hoca hangi sırrın ortaya çıkmasını sağlayacak?

KİMSE BİLMEZ 2. BÖLÜM FRAGMANI

Kimse Bilmez - 2. Bölüm fragmanı

KİMSE BİLMEZ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

"Ölmeden evvel ağabey kardeş kavuştuğunuzu bir görebilsem..."

Ali, Sevda'yı Uygar'ın elinden kurtarırken yaralanır. Sevda'yla birlikte Ali'nin yurttan hocası olan Tuğrul Baba'nın evine sığınırlar ancak Pilot ve Uygar peşlerindedir. Üstelik Uygar, Ali'nin yaralı olduğunu bilmektedir ve bunu fırsata çevirmeye kararlıdır. Uygar, Ali'yi bulmak için Hüdaverdi'yi konuşturmaya karar verir. Ancak hiç ummadığı bir sürprizle karşılaşır.

Pilot'un Duygu'ya aşkı ilerlerken Duygu, Sevda'yı Ali'nin yanından ayırma telaşındadır. Bu amaçla yaptığı hamle Ali'yi büyük bir tehlikeye sürükler. Ali, Pilot ve Uygar'la yeniden karşı karşıya gelip tövbesini bozmanın eşiğine gelir. Öte yandan, Ali'nin, Sevda'yı evine bırakması kimsenin bilmediği büyük sırrın kapılarını aralayacaktır.



KİMSE BİLMEZ KONUSU VE OYUNCULARI

Kimse Bilmez, star olma hayalleri kuran, çok güzel ve hayat dolu bir kız olan Sevda'nın, esrarengiz bir geçmişe sahip olan Ali'yle sıra dışı aşkının hikayesidir.

Oyuncular: Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri, Burak Serdar Şanal

  1. 18.06.2019
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