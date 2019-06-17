Canevim 3. bölüm fragmanı: Taylan’ın yeni planı şoke edecek!

Başrollerinde Özgür Çevik, Biran Damla Yılmaz ve Aras Aydın'ın yer aldığı Canevim dizisi Pazartesi akşamları yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşacak. Canevim 3. bölümde kazayı atlatan Taylan, Ceylan'a bir can borcu olduğunu söyleyerek ona daha da bağlanıyor. Peki Canevim'de bundan sonraki planı ne olacak??

CANEVİM 3. BÖLÜM FRAGMANI



CANEVİM YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



"Senin bu kıza ilgin bir hesaplaşma meselesi mi?"



Taylan ve Ceylan'ın birlikte geçirdikleri büyük kaza herkesin üzerinde büyük bir etki yaratır. Feryal, Ceylan'ın oğlu için düşündüğünden çok daha kıymetli ve değerli olduğunu fark eder. Ömer ise uzakta olduğu için olup bitenden haberdar değildir. İnşaatta yanında çalışan Saffet'e yardım ederken kendisini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Haksever Ailesi aynı gecede ikinci büyük sarsıntıyı yaşarlar. Ölümün kıyısına kadar gelen Elvan'ın yaralarını sarmak için tüm aile ve Hacı Anne'nin desteği çok önemlidir. Ancak Müjgan ve Elvan arasındaki artan çatışma Müjgan'ın büyük bir gerçekle yüzleşmesine neden olur.





CANEVİM OYUNCU KADROSU



"Aile yıldızlar gibidir. En çok karanlıkta parlar…"

Yapım: Koliba

Yapımcı: Ata Türkoğlu

Yönetmen: Adnan Güler

Oyuncular: Aras Aydın, Biran Damla Yılmaz, Özgür Çevik, Ezgi Şenler, Burcu Tuna, Nihan Büyükağaç, Simge Selçuk, Münire Apaydın, Ömrüm Nur Çamçakıllı,Zuhal Gencer Erkaya, Bedia Ener, Rıza Akın