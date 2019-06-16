Canevim dizisi 3. bölüm fragmanında Ömer vuruluyor!
ATV’nin yeni başlamasına rağmen oldukça beğenilen dizisi Canevim yarın akşam ekrana gelecek. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken dizi Canevim 3.bölüm fragmanı yayınlandı ve heyecanlandırdı. Canevim yeni bölümde Taylan, planları arasına Ömer’i vurdurmayı sokuyor, peki bu istediğinde başarılı olabilecek mi?
Canevim dizisinde Ceylan ile Ömer arasına girmeye ve onları ayırmaya çalışan Taylan, elinden geleni ardına koymuyor. Pazartesi akşamı Canevim 3. bölümü ile izleyicilerle buluşacak, peki neler olacak? Canevim konusu ve oyuncuları da merak ediliyor, haberimizde ayrıntıları bulabilirsiniz.?
CANEVİM 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
CANEVİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ömer'in varlığı, Taylan'a karşı Ceylan'ın etrafında görünmez bir koruma kalkanı oluşturmaktadır. Ancak Taylan'ın şüpheli davranışları, Ceylan'ı her adımda zorlamaya devam eder. Döndüğü gibi evlilik hazırlıklarına başlayan Ömer ise Ceylan'daki rahatsızlığın farkına varır. Taylan, Ceylan için ördüğü duvarların Ömer tarafından yıkılmasına izin vermeyecektir. Bu sırada Kars'tan gelen bir haber, mutlu bir yuva kurmak için gün sayan Ceylan ve Ömer'i bir yol ayrımına getirir. Elvan, peşindeki tehlikeden sıyrılmaya çalışırken, onu asıl zorlayan ailesine dair kabusları olur. Müjgan ve Ayşe'nin, Elvan'a karşı merakı artmış, üstelik Elvan'a dair söylentiler evin sınırlarını da aşmıştır. Elvan yüzleşmesi zor gerçeklerden kaçmak için en iyi bildiği yolu deneyecektir.
CANEVİM KONUSU VE OYUNCULARI
Haksever ailesi, hayatın tüm zorluklarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla bağlı bir ailedir. Günnur ve Hamza, kızları; Ceylan, Müjgan ve Ayşe'nin iyiliği için canla başla çabalamakta, en karanlık anlarda bile birbirlerinin varlığına şükretmesini bilmektedirler.
Bu sımsıcak ailenin kaderini değiştiren en büyük kızları Elvan'ın eve dönüşü olur. Evin fedakar kızı Ceylan ise sözlüsü Ömer'i büyük bir aşkla sevmektedir. Ceylan güçlü ve varlıklı bir aile olan Tanbaylar'ın evinde çalışmaya başlar. İşteki ilk gününde Ceylan, takıntılı ve sıra dışı bir adam olan Taylan Tanbay'la pek de hoş olmayan bir karşılaşma yaşar. Taylan genç kızın damarına basınca, Ceylan kimsenin erişemediği bu adamı herkesin önünde küçük düşürür ve işi bırakır. Şimdi Taylan'ın kapatması gereken önemli bir hesap vardır!
Oyuncular: Aras Aydın, Biran Damla Yılmaz, Özgür Çevik, Ezgi Şenler, Burcu Tuna, Nihan Büyükağaç, Simge Selçuk, Münire Apaydın, Ömrüm Nur Çamçakıllı,Zuhal Gencer Erkaya, Bedia Ener, Rıza Akın
- 16.06.2019
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İki başkana şok
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Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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Mbaye Diagne Galatasaray'ı sildi!
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Yorum
serdar akay gs muriç i alırsa diagne gibi 1.2 yıl sonra göndermeye çalışır.arsenal den Nketiah veya real madrid ten tomas bu 2 oyuncudan1 i kiralanabili
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız Çin'e 3-0 kaybetti
Toplam 1
Yorum
berlin Voleydolda çıta çok yükseldi. 10-12 takım çok iyi. Herkes birbirine yener.
Canevim dizisi 3. bölüm fragmanında Ömer vuruluyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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