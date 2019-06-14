Fenerbahçe'ye Radu müjdesi - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
14 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel Haberleri Fenerbahçe'ye Radu müjdesi

'ye Radu müjdesi

Fenerbahçe'ye Radu müjdesi

'de transfer gelişmesi yaşanıyor. Lazio'nun stoperi Stefan Radu ile ilgilendiği ve Serie A ekibinin oyuncuyu bonservissiz bırakmaya razı olduğu belirtildi.

Sky Italia'da yer alan habere göre Lazio'nun bonservissiz bırakmayı düşündüğü 32 yaşındaki savunma oyuncusuyla 'nin ilgilendiği vurgulandı. 2008'de Lazio'ya 4.5 milyon euro'ya giden Radu, 10 sezonda Roma ekibinde 347 maça çıkıp 7 gol attı.

  1. 14.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'ye Radu müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN