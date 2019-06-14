Arka Sokaklar 521. bölüm fragmanı! Arka sokaklar sezon finali

Arka Sokaklar Cuma akşamları ilgiyle izleniyor. Konusu ve oyuncularıyla sevilen dizi Arka Sokaklar'da neler yaşanacak? Arka Sokaklar sezon finali fragmanında Mesut'un vurulduğu görülüyor. Diğer yandan yine bir yakalamanın peşine düşen ekibi kötü ve zor günler bekliyor. İşte Arka Sokaklar'da yaşanacaklar…



ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİ FRAGMANI

ARKA SOKAKLAR 521. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Ekip uyuşturucu baronu Nejat'ın peşine düşüyor!



Mahalleye uyuşturucu çetesi musallat olmuştur. Aileler ve mahalleli durumu protesto eder. Engin mahalleyi uyuşturucudan temizleyeceğine söz verir. Narkotik ve Asayiş ekipleri bu olayda omuz omuza çalışırlar. Ekip uyuşturucu baronu Nejat'ın peşine düşer. Nejat ile girilen operasyon fazlasıyla zordur. Nejat, Volkan'ı vurur. Volkan'ın hayati durumu tehlikededir. Nejat'ın yakalanmasına yardım eden adamı Salih aslında en büyük felakettir. Salih'in hedefinde de Selin ve Mesut vardır.





Tekin Amerika'da eğitim almak için biriktirdiği reklamlardan kazandığı parayı, internette dolandırıcılara kaptırır. Hüsnü bankadan kredi çekip Tekin'e verir. Oğlunu desteklemeye, moral vermeye çalışır. Ancak gene Tekin yapacağını yapar eve Jeniffer isimli yabancı bir kızla gelir.

Müfettiş Güzin, kan bağı olduğu için Cihan bebeği Aylin'den alır ve dayılarına teslime der. Üst üste darbe yaşayan Aylin için bu olay son damla olur. Hakan'la araları günden güne bozulmaktadır. Hakan bir gün eve geldiğinde Aylin'i evde bulamaz. Ardında bir mektup vardır sadece.