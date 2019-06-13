''Son 17 yılda yapılan yatırımlar devrim niteliğinde''

"Ülkemiz dünyanın en genç ve en dinamik nüfusuna sahip ülkelerden biri" diyerek konuşmasına devam eden Kasapoğlu, "Avrupa'da 20 milyon gençle en genç nüfusa sahip ülkeyiz. Gençlerimiz bizler için önemli. Sporu tabana yaymak gibi ve ülkemizin spor kültürü açısından gelişmesini tamamlama amacımız var. Son 17 yılda yapılan yatırımlar dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle karşılaştırıldığında devrim niteliğinde. Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, sporu sporcuyu önemsemesi yatıyor." ifadelerini kullandı.

Kulüpler ve federasyonların bakanlık açısından önemli kurumlar olduğunu dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Dünyanın en yeni, en modern ve en kaliteli tesislerine sahibiz. Tüm vatandaşlarımızı tesislerimize bekliyoruz. Federasyonlarımızın kurumsallaşması noktasında, yönetimlerin şeffaflaşması, etkinliklerinin ve verimliliklerinin arttırılması noktasında çok büyük çalışmalarımız olacak. Kulüpler ve federasyonlar bizim için en önemli kurumlardan. Onlara büyük görevler düşüyor. Gençlerimizle birlikte yarınların Türkiye'sini her alanda, el ele, omuz omuza vererek hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız. Gençlerimiz bizim her şeyimiz.''

AJANS SAATİ'NE ÖDÜL

"Yılın Spor Programı" ödülünü TRT'de yayınlanan Ajans Saati programı aldı.

Ödülü, program yorumcularından Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan ve program moderatörü Yasin Dallı aldı.

Ödül töreninde Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Çanakkale Türküsü'nü seslendirerek salondakilere duygu dolu anlar yaşattı.