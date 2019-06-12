Kimse Bilmez 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez dizi oyuncuları
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Kimse Bilmez 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez dizi oyuncuları

Kimse Bilmez 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez dizi oyuncuları

ATV’nin dün başlayan dizisi Kimse Bilmez, daha ilk bölümüyle büyük ilgi toplamayı başardı. Kimse Bilmez 1.bölümü izleyenler hemen yeni fragmanı merak etmeye başladı. Heyecanlı sahnelerin yaşandığı dizi de Ali Hoca içine düştüğü tehlikeden kurtulabildi mi? Kimse Bilmez 2.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken ilk bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Keremcem, Engin Hepileri, Özgü Kaya, Burak Serdar Şenal gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kimse Bilmez dizisi star olma hayalleri kuran, çok güzel ve hayat dolu bir kız olan Sevda'nın, esrarengiz bir geçmişe sahip olan Ali'yle sıra dışı aşkının hikayesini anlatıyor.

KİMSE BİLMEZ 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kimse Bilmez 1. Bölüm Fragmanı!

KİMSE BİLMEZ 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sevda, o gün bir markanın yüzü seçilmiş ve yıldız olma hayallerine yaklaşmıştır. Artık her şeyin yolunda gideceğini zannederken beklemediği bir haberle sarsılır. Kardeşinin Pilot adında acımasız bir mafyanın eline geçtiği ve para bulmazsa öldürüleceğini öğrenir. Sevda, kardeşini kurtarmak için kendisine saplantılı bir şekilde aşık olan Uygar Sarıkaya'dan para ister. Ancak hiç beklemediği bir teklifle karşılaşır. Başka bir çözüm bulamayan Sevda kardeşini kurtaracak parayı alıp kaçar ama sonunda sıkışır. Gidecek bir yer bulamaz ve Sevda'nın kaçışı Ali Hüroğlu'nun evinde sonlanır. Yaptığı iyiliklerle "Ali Hoca" olarak ünlenen Ali'nin hayattaki tek amacı, kayıp kardeşini bulmaktır.

Ali ve Sevda yakınlaşırken, Uygar'ın, Sevda'dan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. Uygar'ın planlarında yüzünden, Ali'nin kayıp kardeşiyle karşılaşması hiç de hayal ettiği gibi olmaz. Öte yandan Sevda'nın Ali'ye olan ilgisi korkunç bir sırrın kapılarını aralar. Bu sır Sevda'yı Ali'ye imkansız kılmaktadır.

  1. 12.06.2019
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