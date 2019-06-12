Arka Sokaklar sezon finali yapıyor! Arka Sokaklar 521. bölüm fragmanı
Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Arka Sokaklar 521.bölüm fragmanı yayınlandı ve izleyicileri heyecanlandırdı. Cuma akşamı ekrana gelecek olan Arka Sokaklar ekranlara bir süreliğine veda edecek ve yeni sezonda tekrar yayınlanmaya başlayacak. İşte Arka Sokaklar sezon finali fragmanı…
Arka Sokaklar dizisi için geri sayım başladı. Cuma akşamları Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar, konusu ve oyuncularıyla seviliyor. Heyecanlı ve gerilim dolu anların yaşanacağı Arka Sokaklar 521.bölümde neler olacak? Arka Sokaklar sezon finalinde vurulan Mesut'a ne olacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar…
ARKA SOKAKLAR 521. BÖLÜM FRAGMANI
Ekip uyuşturucu baronu Nejat'ın peşine düşüyor!
Mahalleye uyuşturucu çetesi musallat olmuştur. Aileler ve mahalleli durumu protesto eder. Engin mahalleyi uyuşturucudan temizleyeceğine söz verir. Narkotik ve Asayiş ekipleri bu olayda omuz omuza çalışırlar. Ekip uyuşturucu baronu Nejat'ın peşine düşer. Nejat ile girilen operasyon fazlasıyla zordur. Nejat, Volkan'ı vurur. Volkan'ın hayati durumu tehlikededir. Nejat'ın yakalanmasına yardım eden adamı Salih aslında en büyük felakettir. Salih'in hedefinde de Selin ve Mesut vardır.
Tekin Amerika'da eğitim almak için biriktirdiği reklamlardan kazandığı parayı, internette dolandırıcılara kaptırır. Hüsnü bankadan kredi çekip Tekin'e verir. Oğlunu desteklemeye, moral vermeye çalışır. Ancak gene Tekin yapacağını yapar eve Jeniffer isimli yabancı bir kızla gelir.
Müfettiş Güzin, kan bağı olduğu için Cihan bebeği Aylin'den alır ve dayılarına teslime der. Üst üste darbe yaşayan Aylin için bu olay son damla olur. Hakan'la araları günden güne bozulmaktadır. Hakan bir gün eve geldiğinde Aylin'i evde bulamaz. Ardında bir mektup vardır sadece.
- 12.06.2019
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Yorum
baksoy Trabzonspor da başarılı olan futbolculardan biri olan Egemen ' e teşekkürler ?
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Ahmet Ağaoğlu: İkisi de seneye bizimle olacak
Toplam 1
Yorum
baksoy Şenol hocanın elinde MESSİ varken başka futbolculardan medet umuyor ? Girdikten sonra performansı parmak ısırtırdı ? Tabiki bir de YAZICI
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Rodallega bu hafta biter
Toplam 1
Yorum
baksoy Başkanım bırakalım o bize yalvarsın ? Yani 1 milyon EURO ' yu hangi kulüp ona verir ? Bize altyapımız yeter ? Futbolcular bize yalvarsın ?
Arka Sokaklar sezon finali yapıyor! Arka Sokaklar 521. bölüm fragmanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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