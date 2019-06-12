Arka Sokaklar sezon finali yapıyor! Arka Sokaklar 521. bölüm fragmanı - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
12 Haziran 2019, Çarşamba
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sezon finali yapıyor! Arka Sokaklar 521. bölüm fragmanı

Arka Sokaklar sezon finali yapıyor! Arka Sokaklar 521. bölüm fragmanı

Kanal D’nin uzun soluklu dizisi sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Arka Sokaklar 521.bölüm fragmanı yayınlandı ve izleyicileri heyecanlandırdı. Cuma akşamı ekrana gelecek olan Arka Sokaklar ekranlara bir süreliğine veda edecek ve yeni sezonda tekrar yayınlanmaya başlayacak. İşte fragmanı…

dizisi için geri sayım başladı. Cuma akşamları Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar, konusu ve oyuncularıyla seviliyor. Heyecanlı ve gerilim dolu anların yaşanacağı Arka Sokaklar 521.bölümde neler olacak? Arka Sokaklar sezon finalinde vurulan Mesut'a ne olacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar…

ARKA SOKAKLAR 521. BÖLÜM FRAGMANI



Ekip uyuşturucu baronu Nejat'ın peşine düşüyor!

Mahalleye uyuşturucu çetesi musallat olmuştur. Aileler ve mahalleli durumu protesto eder. Engin mahalleyi uyuşturucudan temizleyeceğine söz verir. Narkotik ve Asayiş ekipleri bu olayda omuz omuza çalışırlar. Ekip uyuşturucu baronu Nejat'ın peşine düşer. Nejat ile girilen operasyon fazlasıyla zordur. Nejat, Volkan'ı vurur. Volkan'ın hayati durumu tehlikededir. Nejat'ın yakalanmasına yardım eden adamı Salih aslında en büyük felakettir. Salih'in hedefinde de Selin ve Mesut vardır.

Tekin Amerika'da eğitim almak için biriktirdiği reklamlardan kazandığı parayı, internette dolandırıcılara kaptırır. Hüsnü bankadan kredi çekip Tekin'e verir. Oğlunu desteklemeye, moral vermeye çalışır. Ancak gene Tekin yapacağını yapar eve Jeniffer isimli yabancı bir kızla gelir.



Müfettiş Güzin, kan bağı olduğu için Cihan bebeği Aylin'den alır ve dayılarına teslime der. Üst üste darbe yaşayan Aylin için bu olay son damla olur. Hakan'la araları günden güne bozulmaktadır. Hakan bir gün eve geldiğinde Aylin'i evde bulamaz. Ardında bir mektup vardır sadece.

  1. 12.06.2019
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