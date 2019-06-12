Afili Aşk 1. bölümü ile bu akşam başlıyor! Afili Aşk konusu ve oyuncuları - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
12 Haziran 2019, Çarşamba
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1. bölümü ile bu akşam başlıyor! ve oyuncuları

Afili Aşk 1. bölümü ile bu akşam başlıyor! Afili Aşk konusu ve oyuncuları

Kanal D’nin yeni dizisi ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak ve beğenisini kazanacak mı merak ediliyor. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken dizi Afili Aşk, daha yayınlanmadan tanıtımıyla ilgi gördü. Peki Afili Aşk dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilen detaylar…

1. bölüm fragmanı yayınlandı ve heyecan yarattı. Kanal D ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanacak olan Afili Aşk dizisinde neler yaşanacak? Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk, Altan Erkekli gibi başarılı oyuncuların yer aldığı ilk bölümüyle bu akşam izlenebilecek.

AFİLİ AŞK 1. BÖLÜM FRAGMANI

AFİLİ AŞK DİZİ KONUSU VE OYUNCULARI

Kerem, İstanbul'un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start - up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin'in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yiyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.

Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk'e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.

Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe'nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.



Oyuncular: Çağlar Ertuğrul (Kerem), Burcu Özberk (Ayşe), Altan Erkekli (Muhsin), Benian Dönmez (Melahat), Neşe Baykent (Yelda), Taner Rumeli (Rıza), Serkay Tütüncü (Volkan), Asena Tuğal (Hülya), Uğur Uzunel (Erkut), Zeynep Tuğçe Bayat (Ceyda), Yılmaz Kunt (Berk), Ozan Dağgez (Samet), Güzide Arslan (Gonca), Beril Pozam (Nazmiye), Umutcan Ütebay (Sabri), Vural Ceylan (Kadir), Banu İnan (Nermin), Hira Su Yıldız (Buse)

  1. 12.06.2019
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