Kimse Bilmez dizisi bu akşam başlıyor! Kimse Bilmez konusu ve oyuncuları

Kimse Bilmez dizisinin başrollerinde Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Sevda ve Ali'nin imkansız aşkının anlatılacağı Kimse Bilmez'in 1.bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Kimse Bilmez ilk bölümde neler yaşanacak? İşte dizi hakkında merak edilen bilgiler ve ilk bölüm bilgileri…



KİMSE BİLMEZ 1. BÖLÜM FRAGMANI

"Siz Ali Hoca'yı cami imamı mı zannettiniz!"



Sevda, o gün bir markanın yüzü seçilmiş ve yıldız olma hayallerine yaklaşmıştır. Artık her şeyin yolunda gideceğini zannederken beklemediği bir haberle sarsılır. Kardeşinin Pilot adında acımasız bir mafyanın eline geçtiği ve para bulmazsa öldürüleceğini öğrenir. Sevda, kardeşini kurtarmak için kendisine saplantılı bir şekilde aşık olan Uygar Sarıkaya'dan para ister. Ancak hiç beklemediği bir teklifle karşılaşır. Başka bir çözüm bulamayan Sevda kardeşini kurtaracak parayı alıp kaçar ama sonunda sıkışır. Gidecek bir yer bulamaz ve Sevda'nın kaçışı Ali Hüroğlu'nun evinde sonlanır. Yaptığı iyiliklerle "Ali Hoca" olarak ünlenen Ali'nin hayattaki tek amacı, kayıp kardeşini bulmaktır. Ali ve Sevda yakınlaşırken, Uygar'ın, Sevda'dan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. Uygar'ın planlarında yüzünden, Ali'nin kayıp kardeşiyle karşılaşması hiç de hayal ettiği gibi olmaz. Öte yandan Sevda'nın Ali'ye olan ilgisi korkunç bir sırrın kapılarını aralar. Bu sır Sevda'yı Ali'ye imkansız kılmaktadır.





KİMSE BİLMEZ KONUSU VE OYUNCULARI



Kimse Bilmez, star olma hayalleri kuran, çok güzel ve hayat dolu bir kız olan Sevda'nın, esrarengiz bir geçmişe sahip olan Ali'yle sıra dışı aşkının hikayesidir.

Yapım: Baba Yapım

Yönetmen: Kartal Çidamlı, U.Hakan Eren

Oyuncular: Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri, Burak Serdar Şanal