Canevim 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Ömer vuruluyor mu?
11 Haziran 2019, Salı
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3. bölüm fragmanı yayınlandı! Ömer vuruluyor mu?

Canevim 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Ömer vuruluyor mu?

ATV’nin yeni başlamasına rağmen ilgiyle izlenen dizisi dün akşam 2.bölümüyle ekrana geldi. Heyecan ve gerilim dolu anların yaşandığı Canevim son bölümde Taylan, Ceylan’a tuzak üstüne tuzak kuruyor. Kendini iyi biri gibi tanıtırken planlarını gizliden gizliye işlemeye devam ediyor. Merak edilen Canevim 3.bölüm fragmanı da yayınlandı.

dizisinde Ceylan ve Ömer'in evliliğini engellemek için elinden geleni yapan Taylan, amacına ulaşabilecek mi? Son bölümün hemen ardından yayınlanan Canevim 3.bölüm fragmanında Taylan'ın Ömer'i vurdurtmayı planladığı görülüyor. Silah sesini telefondan duyan Ceylan gözyaşlarına engel olamıyor. Peki Canevim yeni bölümde Ömer'e ne olacak??

CANEVİM 3. BÖLÜM FRAGMANI

Canevim - 3. Bölüm fragmanı

CANEVİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ömer'in varlığı, Taylan'a karşı Ceylan'ın etrafında görünmez bir koruma kalkanı oluşturmaktadır. Ancak Taylan'ın şüpheli davranışları, Ceylan'ı her adımda zorlamaya devam eder. Döndüğü gibi evlilik hazırlıklarına başlayan Ömer ise Ceylan'daki rahatsızlığın farkına varır. Taylan, Ceylan için ördüğü duvarların Ömer tarafından yıkılmasına izin vermeyecektir. Bu sırada Kars'tan gelen bir haber, mutlu bir yuva kurmak için gün sayan Ceylan ve Ömer'i bir yol ayrımına getirir. Elvan, peşindeki tehlikeden sıyrılmaya çalışırken, onu asıl zorlayan ailesine dair kabusları olur. Müjgan ve Ayşe'nin, Elvan'a karşı merakı artmış, üstelik Elvan'a dair söylentiler evin sınırlarını da aşmıştır. Elvan yüzleşmesi zor gerçeklerden kaçmak için en iyi bildiği yolu deneyecektir.

"Aile yıldızlar gibidir. En çok karanlıkta parlar…"

Yapım: Koliba
Yapımcı: Ata Türkoğlu
Yönetmen: Adnan Güler
Oyuncular: Aras Aydın, Biran Damla Yılmaz, Özgür Çevik, Ezgi Şenler, Burcu Tuna, Nihan Büyükağaç, Simge Selçuk, Münire Apaydın, Ömrüm Nur Çamçakıllı,Zuhal Gencer Erkaya, Bedia Ener, Rıza Akın

  1. 11.06.2019
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