Canevim 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Ömer vuruluyor mu?
ATV’nin yeni başlamasına rağmen ilgiyle izlenen dizisi Canevim dün akşam 2.bölümüyle ekrana geldi. Heyecan ve gerilim dolu anların yaşandığı Canevim son bölümde Taylan, Ceylan’a tuzak üstüne tuzak kuruyor. Kendini iyi biri gibi tanıtırken planlarını gizliden gizliye işlemeye devam ediyor. Merak edilen Canevim 3.bölüm fragmanı da yayınlandı.
Canevim dizisinde Ceylan ve Ömer'in evliliğini engellemek için elinden geleni yapan Taylan, amacına ulaşabilecek mi? Son bölümün hemen ardından yayınlanan Canevim 3.bölüm fragmanında Taylan'ın Ömer'i vurdurtmayı planladığı görülüyor. Silah sesini telefondan duyan Ceylan gözyaşlarına engel olamıyor. Peki Canevim yeni bölümde Ömer'e ne olacak??
CANEVİM 3. BÖLÜM FRAGMANI
CANEVİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ömer'in varlığı, Taylan'a karşı Ceylan'ın etrafında görünmez bir koruma kalkanı oluşturmaktadır. Ancak Taylan'ın şüpheli davranışları, Ceylan'ı her adımda zorlamaya devam eder. Döndüğü gibi evlilik hazırlıklarına başlayan Ömer ise Ceylan'daki rahatsızlığın farkına varır. Taylan, Ceylan için ördüğü duvarların Ömer tarafından yıkılmasına izin vermeyecektir. Bu sırada Kars'tan gelen bir haber, mutlu bir yuva kurmak için gün sayan Ceylan ve Ömer'i bir yol ayrımına getirir. Elvan, peşindeki tehlikeden sıyrılmaya çalışırken, onu asıl zorlayan ailesine dair kabusları olur. Müjgan ve Ayşe'nin, Elvan'a karşı merakı artmış, üstelik Elvan'a dair söylentiler evin sınırlarını da aşmıştır. Elvan yüzleşmesi zor gerçeklerden kaçmak için en iyi bildiği yolu deneyecektir.
"Aile yıldızlar gibidir. En çok karanlıkta parlar…"
Yapım: Koliba
Yapımcı: Ata Türkoğlu
Yönetmen: Adnan Güler
Oyuncular: Aras Aydın, Biran Damla Yılmaz, Özgür Çevik, Ezgi Şenler, Burcu Tuna, Nihan Büyükağaç, Simge Selçuk, Münire Apaydın, Ömrüm Nur Çamçakıllı,Zuhal Gencer Erkaya, Bedia Ener, Rıza Akın
- 11.06.2019
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Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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