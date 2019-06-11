Canevim 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Ömer vuruluyor mu?

Canevim dizisinde Ceylan ve Ömer'in evliliğini engellemek için elinden geleni yapan Taylan, amacına ulaşabilecek mi? Son bölümün hemen ardından yayınlanan Canevim 3.bölüm fragmanında Taylan'ın Ömer'i vurdurtmayı planladığı görülüyor. Silah sesini telefondan duyan Ceylan gözyaşlarına engel olamıyor. Peki Canevim yeni bölümde Ömer'e ne olacak??



CANEVİM 3. BÖLÜM FRAGMANI

CANEVİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Ömer'in varlığı, Taylan'a karşı Ceylan'ın etrafında görünmez bir koruma kalkanı oluşturmaktadır. Ancak Taylan'ın şüpheli davranışları, Ceylan'ı her adımda zorlamaya devam eder. Döndüğü gibi evlilik hazırlıklarına başlayan Ömer ise Ceylan'daki rahatsızlığın farkına varır. Taylan, Ceylan için ördüğü duvarların Ömer tarafından yıkılmasına izin vermeyecektir. Bu sırada Kars'tan gelen bir haber, mutlu bir yuva kurmak için gün sayan Ceylan ve Ömer'i bir yol ayrımına getirir. Elvan, peşindeki tehlikeden sıyrılmaya çalışırken, onu asıl zorlayan ailesine dair kabusları olur. Müjgan ve Ayşe'nin, Elvan'a karşı merakı artmış, üstelik Elvan'a dair söylentiler evin sınırlarını da aşmıştır. Elvan yüzleşmesi zor gerçeklerden kaçmak için en iyi bildiği yolu deneyecektir.

"Aile yıldızlar gibidir. En çok karanlıkta parlar…"



Yapım: Koliba

Yapımcı: Ata Türkoğlu

Yönetmen: Adnan Güler

Oyuncular: Aras Aydın, Biran Damla Yılmaz, Özgür Çevik, Ezgi Şenler, Burcu Tuna, Nihan Büyükağaç, Simge Selçuk, Münire Apaydın, Ömrüm Nur Çamçakıllı,Zuhal Gencer Erkaya, Bedia Ener, Rıza Akın