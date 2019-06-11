Altın fiyatları ne kadar? 11 Haziran Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatı

Yastık altı yatırım aracı olarak da bilinen altın, özellikle Türk milleti için büyük önem taşımaktadır. Birikimlerini altın olarak büyütmek isteyen yatırımcıların yanı sıra düğün sezonunun açılmasıyla birlikte takı olarak altın almak isteyenlerin de gözü piyasalara çevrildi. Güncel altın fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.



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Ons: 1.326,33 $ - 1.326,62 $



Gram Altın: 246,92 - 246,97



Çeyrek Altın: 395,96 - 404,95



Yarım Altın: 789,44 - 809,90



Tam Altın: 1.583,83 - 1.614,85





Cumhuriyet Altını: 1.642,00 - 1.666,00



Ata Altın: 1.633,33 - 1.674,29



14 Ayar Altın: 141,06 - 141,18



18 Ayar Altın: 180,66 - 180,80



22 Ayar Bilezik: 225,70 - 225,88