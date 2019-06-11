Altın fiyatları ne kadar? 11 Haziran Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatı
Eskilerden günümüze değerini koruyan ve en önemli yatırım araçlarından biri olan altın fiyatları yakından takip ediliyor. 11 Haziran Salı günü Kapalıçarşı’da gram ve çeyrek altın fiyatlarının ne kadar olduğu sıkça araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen altın piyasasına dair güncel rakamlar…
Yastık altı yatırım aracı olarak da bilinen altın, özellikle Türk milleti için büyük önem taşımaktadır. Birikimlerini altın olarak büyütmek isteyen yatırımcıların yanı sıra düğün sezonunun açılmasıyla birlikte takı olarak altın almak isteyenlerin de gözü piyasalara çevrildi. Güncel altın fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.
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Ons: 1.326,33 $ - 1.326,62 $
Gram Altın: 246,92 - 246,97
Çeyrek Altın: 395,96 - 404,95
Yarım Altın: 789,44 - 809,90
Tam Altın: 1.583,83 - 1.614,85
Cumhuriyet Altını: 1.642,00 - 1.666,00
Ata Altın: 1.633,33 - 1.674,29
14 Ayar Altın: 141,06 - 141,18
18 Ayar Altın: 180,66 - 180,80
22 Ayar Bilezik: 225,70 - 225,88
- 11.06.2019
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Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Altın fiyatları ne kadar? 11 Haziran Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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