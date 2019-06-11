Altın fiyatları ne kadar? 11 Haziran Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatı
11 Haziran 2019, Salı
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Haberler Genel Haberleri Altın fiyatları ne kadar? 11 Haziran Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatı

? 11 Haziran Kapalıçarşı

Altın fiyatları ne kadar? 11 Haziran Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatı

Eskilerden günümüze değerini koruyan ve en önemli yatırım araçlarından biri olan altın fiyatları yakından takip ediliyor. 11 Haziran Salı günü Kapalıçarşı’da gram ve çeyrek altın fiyatlarının ne kadar olduğu sıkça araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen altın piyasasına dair güncel rakamlar…

Yastık altı yatırım aracı olarak da bilinen altın, özellikle Türk milleti için büyük önem taşımaktadır. Birikimlerini altın olarak büyütmek isteyen yatırımcıların yanı sıra düğün sezonunun açılmasıyla birlikte takı olarak altın almak isteyenlerin de gözü piyasalara çevrildi. Güncel altın fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Ons: 1.326,33 $ - 1.326,62 $

Gram Altın: 246,92 - 246,97

Çeyrek Altın: 395,96 - 404,95

Yarım Altın: 789,44 - 809,90

Tam Altın: 1.583,83 - 1.614,85



Cumhuriyet Altını: 1.642,00 - 1.666,00

Ata Altın: 1.633,33 - 1.674,29

14 Ayar Altın: 141,06 - 141,18

18 Ayar Altın: 180,66 - 180,80

22 Ayar Bilezik: 225,70 - 225,88

  1. 11.06.2019
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