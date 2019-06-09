Aktüel haberler (08.06.2019)

Spor dünyasında yaşanan gelişeleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.



POTADA FİNAL HEYECANI

TAHİncioğlu Erkekler Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe'nin yarışacağı final serisi başlıyor. Saat 17.00'de başlayacak olan müthiş final heyecanı Tivibu Spor 2'den yayınlanacak. 4 galibiyete ulaşan takımın şampiyonluk ipini göğüsleyeceği seride, ilk 2 maç Anadolu Efes'in sahası Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Bu sezon 8. kez karşılaşacak iki devin mücadelesinde 4 maçı Efes, 3'ünü ise Fenerbahçe kazandı.



PORTEKİZ Mİ? HOLLANDA MI?

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk şampiyon belli oluyor. Portekiz ile Hollanda 21.45'te karşılaşıyor. Dev maç TRT Spor ve S Sport'tan yayınlanacak. Üçüncülük maçında İsviçre ile İngiltere 16.00'da kapışacak.



EFELER SÜPÜRDÜ

A Mıllı Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'ndeki 4'üncü maçında Slovakya'yı 3-0 yendi. Ay-Yıldızlılar setleri 25-15, 25-11 ve 25-17 kazandı. Namağlup lider olan milliler, 5. maçını 12 Haziran'da Belçika ile yapacak.



HALTERCİLERE TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fiji'de düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 2 altın, 8 gümüş ve 11 bronz madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, "Spor hayatlarında elde ettikleri madalyalara bir yenisini daha ekleyen milli sporcularımızın daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



NADAL İLE THİEM!..

Fransa Açık'ta hava şartlarından dolayı yarım kalan Thiem-Djokovic maçı tamamlandı. 1 numara Djokovic'i 3-2 yenen Avusturyalı raket finale çıktı. 4 numaralı Thiem finalde, 2 numara Nadal'la 16.00'da karşılaşacak.



BARTY TARİH YAZDI

Fransa Açık tenis turnuvası tek kadınlar finalinde Asleigh Barty, Marketa Vondrousova ile karşılaştı. Avustralyalı Barty rakibini 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek, kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandı.



3 MADALYA DAHA

İspanya'daki Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 3 madalya daha kazandık. 97 kiloda Feyzullah Aktürk, Moldovalı Lefter'i tuşla yenip altın madalya kazandı. 57 kiloda Rus Mongush'a 9-7 yenilen Ahmet Duman gümüşte kaldı. 73 kiloda Ömer Faruk Çayır, Azerbaycanlı Kazımov'u 3-2 yenerek bronz aldı. Bugün Abdülvasi Balta altın, Hamza Alaca bronz için mindere çıkacak.



2 ALTIN, 2 GÜMÜŞ

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda milli okçular, ikişer altın ve gümüş madalya kazandı. Naci Yenier ve Yiğit Caner Aydın'dan oluşan W1 Erkek Takımı, Çin ekibini 213-212; W1 bireysel erkekler kategorisi finalinde Çinli Li Ji'yi 136-133 yenen Bahattin Hekimoğlu altın aldı.