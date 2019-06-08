En mesut nikah

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil ile Amine Gülşe çiftinin nikah şahidi oldu. Futbolcu Mesut Özil, Amine Gülşe ile Beşiktaş'taki Four Seasons Hotel'de dünyaevine girdi. Çiftin nikahını İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya kıyarken, nikah şahitliklerini ise Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yaptı.



'BENİ ÇOK SEV'

Çifte mutluluklar dileyen Başkan Erdoğan, evlilik cüzdanını da gelin Amine Gülşe'ye takdim etti. Başkan Erdoğan nikah sonrası otelden ayrılarak Kısıklı'daki konutuna döndü. Spor, iş ve magazin dünyasından ünlü isimlerin de hazır bulunduğu davete 300 kişi katıldı. Mehter Marşı ile salona giren çiftin ilk dans şarkısı ise, Tarkan'ın 'Beni Çok Sev' oldu.



1000 ÇOCUĞA UMUT

Düğün için 16 bin kişiye yemek veren Mesut bununla kalmadı, çok daha önemli bir harekete daha imza attı. 30 yaşındaki yıldız, üyesi olduğu BigShoe vakfı aracılığıyla ameliyat ihtiyacı olan tam 1000 çocuğun tüm masraflarını üstlenecek. Çoğunluğu Afrika ülkelerinde, bir kısmı da Türkiye'de olan bu muhtaç çocuklar çok önceden tespit edildi.