Canevim 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Canevim konusu ve oyuncuları
07 Haziran 2019, Cuma
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2. bölüm fragmanı yayınlandı! ve oyuncuları

Canevim 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Canevim konusu ve oyuncuları

ATV’nin yeni dizisi konusu ve oyuncularıyla oldukça dikkat çekiyor. Başrollerinde Özgür Çevik, Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Canevim 2. yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından heyecanlı bekleyiş başladı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Canevim dizisinde neler yaşanacak?

dizisinin ilk bölümü yoğun ilgiyle izlendi. Hemen yeni bölüm fragmanı merak edilen ve araştırılmaya başlanan Canevim 2.bölüm fragmanı yayınlandı. 10 Haziran Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan Canevim dizisinde Taylan'ın Ömer için nasıl bir tuzak kurduğu merak ediliyor. İşte ilk bölümde yaşananlar…

CANEVİM 2. BÖLÜM FRAGMANI

Canevim 2. Bölüm Fragmanı izle! Canevim 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Haksever ailesi, hayatın tüm zorluklarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla bağlı bir ailedir. Günnur ve Hamza, kızları; Ceylan, Müjgan ve Ayşe'nin iyiliği için canla başla çabalamakta, en karanlık anlarda bile birbirlerinin varlığına şükretmesini bilmektedirler. Bu sımsıcak ailenin kaderini değiştiren en büyük kızları Elvan'ın eve dönüşü olur. Evin fedakar kızı Ceylan ise sözlüsü Ömer'i büyük bir aşkla sevmektedir. Ceylan güçlü ve varlıklı bir aile olan Tanbaylar'ın evinde çalışmaya başlar. İşteki ilk gününde Ceylan, takıntılı ve sıra dışı bir adam olan Taylan Tanbay'la pek de hoş olmayan bir karşılaşma yaşar. Taylan genç kızın damarına basınca, Ceylan kimsenin erişemediği bu adamı herkesin önünde küçük düşürür ve işi bırakır. Şimdi Taylan'ın kapatması gereken önemli bir hesap vardır!

  1. 07.06.2019
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