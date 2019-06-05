Bakan'dan gençlere nasihat
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Bakan'dan gençlere nasihat

Bakan'dan gençlere nasihat

Gençlik ve . , dolayısıyla tüm İslam alemini kutlarken, gençlere mesaj verdi. , bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştiği günler olduğunu belirterek, "Gençlerimizin bayram coşkusunu eski günlerdeki gibi yaşamalarını diliyorum" dedi.

Gençlik ve . , dolayısıyla tüm İslam alemini kutlarken, gençlere mesaj verdi. , bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştiği günler olduğunu belirterek, "Gençlerimizin bayram coşkusunu eski günlerdeki gibi yaşamalarını diliyorum" dedi.

AVRUPA'DAN TEBRİK YAĞDI
Ramazan Bayramı'na yabancı kulüpler kayıtsız kalmadı. Barcelona Türkçe hesabından tebrik mesajı paylaştı. City, , Tottenham, West Ham, B. Münih, Dortmund ve gibi devler de kutladı.

SULTANLAR 3-1 KAZANDI
2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında Tayland etabında mücadele eden , ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'yle karşılaştı. Filenin Sultanları rakibini 25-20, 25-21, 24-26 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup ederek galibiyet aldı. 7'de 6 yapan Milliler, puanını da 18'e yükseltti.

  1. 5.6.2019
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