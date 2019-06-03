Canevim bu akşam yayınlanacak mı? Canevim dizi konusu ve oyuncuları

Canevim dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır. Ramazan Bayramı'ndan dolayı Canevim 2.bölümüyle bu akşam ekrana gelmeyecek, bir sonraki Pazartesi akşamı izleyicilerle buluşması bekleniyor. Canevim ilk bölüm videosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

CANEVİM 1. BÖLÜM İZLE

CANEVİM KONUSU VE OYUNCULARI



Haksever ailesi, hayatın tüm zorluklarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla bağlı bir ailedir. Günnur ve Hamza, kızları; Ceylan, Müjgan ve Ayşe'nin iyiliği için canla başla çabalamakta, en karanlık anlarda bile birbirlerinin varlığına şükretmesini bilmektedirler. Bu sımsıcak ailenin kaderini değiştiren en büyük kızları Elvan'ın eve dönüşü olur. Evin fedakar kızı Ceylan ise sözlüsü Ömer'i büyük bir aşkla sevmektedir. Ceylan güçlü ve varlıklı bir aile olan Tanbaylar'ın evinde çalışmaya başlar. İşteki ilk gününde Ceylan, takıntılı ve sıra dışı bir adam olan Taylan Tanbay'la pek de hoş olmayan bir karşılaşma yaşar. Taylan genç kızın damarına basınca, Ceylan kimsenin erişemediği bu adamı herkesin önünde küçük düşürür ve işi bırakır. Şimdi Taylan'ın kapatması gereken önemli bir hesap vardır!



Oyuncular: Aras Aydın, Biran Damla Yılmaz, Özgür Çevik, Ezgi Şenler, Burcu Tuna, Nihan Büyükağaç, Simge Selçuk, Münire Apaydın, Ömrüm Nur Çamçakıllı,Zuhal Gencer Erkaya, Bedia Ener, Rıza Akın