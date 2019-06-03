Canevim bu akşam yayınlanacak mı? Canevim dizi konusu ve oyuncuları
ATV’nin yeni dizisi Canevim daha şimdiden büyük ilgi görüyor. Dizi konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken dizi Canevim ilk bölümüyle geçtiğimiz hafta ekrana gelmiş ve oldukça beğenilmişti. İzleyiciler şimdi Canevim 2.bölüm fragmanını merak etmeye başladı, peki dizinin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?
Canevim dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır. Ramazan Bayramı'ndan dolayı Canevim 2.bölümüyle bu akşam ekrana gelmeyecek, bir sonraki Pazartesi akşamı izleyicilerle buluşması bekleniyor. Canevim ilk bölüm videosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
CANEVİM 1. BÖLÜM İZLE
CANEVİM KONUSU VE OYUNCULARI
Haksever ailesi, hayatın tüm zorluklarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla bağlı bir ailedir. Günnur ve Hamza, kızları; Ceylan, Müjgan ve Ayşe'nin iyiliği için canla başla çabalamakta, en karanlık anlarda bile birbirlerinin varlığına şükretmesini bilmektedirler. Bu sımsıcak ailenin kaderini değiştiren en büyük kızları Elvan'ın eve dönüşü olur. Evin fedakar kızı Ceylan ise sözlüsü Ömer'i büyük bir aşkla sevmektedir. Ceylan güçlü ve varlıklı bir aile olan Tanbaylar'ın evinde çalışmaya başlar. İşteki ilk gününde Ceylan, takıntılı ve sıra dışı bir adam olan Taylan Tanbay'la pek de hoş olmayan bir karşılaşma yaşar. Taylan genç kızın damarına basınca, Ceylan kimsenin erişemediği bu adamı herkesin önünde küçük düşürür ve işi bırakır. Şimdi Taylan'ın kapatması gereken önemli bir hesap vardır!
Oyuncular: Aras Aydın, Biran Damla Yılmaz, Özgür Çevik, Ezgi Şenler, Burcu Tuna, Nihan Büyükağaç, Simge Selçuk, Münire Apaydın, Ömrüm Nur Çamçakıllı,Zuhal Gencer Erkaya, Bedia Ener, Rıza Akın
- 03.06.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
Yorum
10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
Toplam 1
Yorum
yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
Yorum
ozi fiko 2 milyon vermiştir
Canevim bu akşam yayınlanacak mı? Canevim dizi konusu ve oyuncuları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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