Hercai 12. bölümü ile sezon finalinde Reyyan Miran’ı mı seçecek?

Konusu ve oyuncularıyla çok sevilen Hercai dizisi için geri sayım başladı. Cuma akşamları ekrana gelen Hercai 12.bölümde Gönül, Azat'a silah çekiyor ve onu vuruyor. Bunu duyan Handan ise acı dolu anlar yaşıyor. Peki Azat'a ne olacak? İki düşman aileye rağmen Miran ile Reyyan mutlu olabilecek mi? Hercai'de nasıl bir sezon finali olacağı merak ediliyor.

HERCAİ SEZON FİNALİ FRAGMANI

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



"Keşke böyle olmasaydı..."



Bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan'dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır. Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya gelir. Azat'ın, Gönül'ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir. Diğer yandan Azat'la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur.





HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Azat'la evlenmesini istemeyen ve yaşattığı bütün kötü anları Reyyan'a unutturmak isteyen Miran, Reyyan'dan ikinci bir şans ister. Miran'a güvenmeyen Reyyan kalbi ve aklı arasında arafta kalmıştır. Diğer yandan Miran'ın, Reyyan'ı kaçırması Azat için bardağı taşıran son damla olur. Reyyan'ı, Miran'ın elinden tamamen kurtarmak için harekete geçen Azat, Gönül'ü kaçırır. Reyyan'ı geri getirmezlerse Gönül'ü teslim etmeyeceğini söyleyen Azat'ın bu hamlesi, hiç beklenilmeyen bir yerden iki aileyi karşı karşıya getirir.