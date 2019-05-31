Gram altın fiyatları bugün ne kadar? 2019 Kapalıçarşı altın piyasası
31 Mayıs 2019, Cuma
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bugün ne kadar? 2019 Kapalıçarşı altın piyasası

Gram altın fiyatları bugün ne kadar? 2019 Kapalıçarşı altın piyasası

Vatandaşların eskiden günümüze en değerli yatırım araçlarından biri olan her gün merakla araştırılıyor. Düğün sezonunun da açılmaya başlamasıyla birlikte 2019 gram altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. Kapalıçarşı’da altının alış ve satış fiyatlarının yanı sıra bilezik fiyatlarının da güncel bilgisini derledik.

Bayram öncesinde altın piyasasındaki güncel durum sıkça araştırılmaya başlandı. Bayram boyunca piyasalar kapalı olacağı için bugün gram ve çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığı merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 31 Mayıs Cuma günü altın fiyatlarının ne kadardan alıcı bulduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

31 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın alış ve satış fiyatı: 249,24 - 249,32 lira

Çeyrek altın: 395,21 - 404,19 lira

Yarım altın: 787,95 - 808,37 lira

Tam altın: 1.630,24 - 1.671,13 lira



Cumhuriyet altını: 1.643,00 - 1.666,00 lira

14 ayar bilezik gramı fiyatı: 138,66 - 138,78

18 ayar bilezik gramı fiyatı: 177,59 - 177,73

22 ayar bilezik gramı fiyatı: 221,86 - 222,05

  1. 31.05.2019
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