Gram altın fiyatları bugün ne kadar? 2019 Kapalıçarşı altın piyasası

Bayram öncesinde altın piyasasındaki güncel durum sıkça araştırılmaya başlandı. Bayram boyunca piyasalar kapalı olacağı için bugün gram ve çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığı merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 31 Mayıs Cuma günü altın fiyatlarının ne kadardan alıcı bulduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.



31 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



Gram altın alış ve satış fiyatı: 249,24 - 249,32 lira



Çeyrek altın: 395,21 - 404,19 lira



Yarım altın: 787,95 - 808,37 lira



Tam altın: 1.630,24 - 1.671,13 lira





Cumhuriyet altını: 1.643,00 - 1.666,00 lira



14 ayar bilezik gramı fiyatı: 138,66 - 138,78



18 ayar bilezik gramı fiyatı: 177,59 - 177,73



22 ayar bilezik gramı fiyatı: 221,86 - 222,05