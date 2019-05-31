En güzel ve anlamlı Cuma mesajları! 31 Mayıs Cuma namazı saatleri

Müslüman alemi için büyük önemi bulunan Cuma gününe bir kez daha erişmenin mutluluğu yaşanıyor. 2019 Ramazan ayının son Cuma'sı olan bu özel gün aynı zamanda Kadir Gecesi'ne denk gelmesi önemi kat kat arttırıyor. Cuma gününü iyi değerlendirerek sevaplar işlemek, bol ibadet etmek gerekir.

Ramazan ayının bitmesine az bir zaman kala Müslüman alemi Cuma gününe ve Kadir Gecesi'ne eriştiği için şükür ediyor. Sizler için derlediğimiz resimli ve resimsiz, uzun ve kısa Cuma mesajlarını sevdiklerinize göndererek onları mutlu edebilirsiniz. Ayrıca illere göre 31 Mayıs Cuma namazı saatlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.



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EN YENİ VE ÖZEL 2019 CUMA MESAJLARI



-Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.



-Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e, âline, ashabına ve ihvânına, Senin razı olacağın şekilde ve onun hakkını eda edecek bir surette salât ve selâm et, bize ve dinimize selâmet ver. Âmin, ey Rabbü'l-Âlemîn.





-Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.



-Ömrümüzü, günlerimizi ve bu cumamızı mübarek kıl Allah(c.c)'ım bizleri doğru olabilen ve de kalabilenlerden eyle Ya Rabbim. Hayırlı cumalar.



-Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.



-Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.



-Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.



-Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.





-Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.



-Ey gecenin sahibi.. Nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan; bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört.. Hayırlı cumalar!



-Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.