Süper Loto’da 5. devir! MPİ-30 Mayıs Süper Loto çekilişi
Perşembe akşamları gerçekleşen Süper Loto çekilişi için heyecan dolu geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi’nin düzenlediği Süper Loto bu akşam 606’ncı hafta çekilişi yapılacak. Süper Loto’da 5. Devir gerçekleştiğinden büyük ikramiye katlandı ve 12 milyonu geçti. Peki bugün 6 bilen çıkacak mı? İşte geçtiğimiz haftanın sonuçları…
Süper Loto büyük ikramiyesi herkesin hayallerini süslüyor. Süper Loto'da bu akşam büyük ikramiye sahibini ya da sahiplerini bulacak mı yoksa yine mi devredecek? MPİ resmi sitesi üzerinden 30 Mayıs Süper Loto çekilişi saat 21:15'te canlı yayın olarak yapılacak ve izlenebilecek. Sonuçlar haberimizden de sorgulanabilecek.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
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Metin Aşık defnediliyor
Toplam 1
Yorum
hakan ALLAH rahmet eylesin 1989 da 103 gollü rekor puan ve gollü şampiyon kadronun başkanıydı
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Kurtuluş Belhanda'da
Toplam 1
Yorum
hagi10 en az 15 niye 10 larda geziyoruz bize maliyeti 10 zaten
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Karius’a talip var
Toplam 1
Yorum
cascan Karius,bir uyum süreci yaşadı.Aslında iyi kaleci bunu son maçlarda ispat etti.Defans iyi değilse kaleci bir yere kadar.BJK stoper almalı
Süper Loto’da 5. devir! MPİ-30 Mayıs Süper Loto çekilişi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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