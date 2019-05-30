Diriliş Ertuğrul 150. bölümü ile final yaptı! Ertuğrul Bey öldü mü?

Diriliş Ertuğrul final bölümü dün akşam yayınlandı ve ilgiyle izlendi. Uzun soluklu dizi Diriliş Ertuğrul konusu ve oyuncularıyla seviliyordu. Büyük cenki kazanan Ertuğrul Bey, ölmüyor fakat sevdikleriyle vedalaşarak obayı oğlu Osman'a emanet ediyor ve obadan ayrılma kararı alıyor. Arıkbuka ve Sırma ise kötü emellerini hayata geçiremiyor ve ölüyor. Böylece dizide mutlu bir son yaşanıyor.



DİRİLİŞ ERTUĞRUL 150. FİNAL FRAGMANI



DİRİLİŞ ERTUĞRUL FİNAL BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Ertuğrul Bey Berkehan'ın yanına giderken yolda Arıkbuka tarafından tuzağa çekilmişti buna karşı hazırlıklı olan Ertuğrul Bey ve Alplar Arıkbuka ve adamlarını etkisiz hale getirip Artıkbuka'yı öldürecekken o yine kaçmayı başarmıştı.



Umuroğlu obasında ise hileyle oba beylerini kendine safına çeken Sırma, Taşkın Bey'i oba beyi olarak seçtirmiş ve onun evlenme teklifini Kabul etmişti. Beylik seçiminde bir hile olduğunu farkeden İlbilge Gündoğdu Bey'den yardım istemiş ve bu oyunu bozup Taşkın Bey'i etkisiz hale getirmişti.

Ertuğrul Bey, Berke Han'a en yakın adamlarından birinin casus olduğunu ve Anadolu'da başlatacakları büyük cengin bilgilerini Moğollara aktardığını söylemek üzere onun yanına gitmişti.





Acaba Ertuğrul Bey,Anadolu'da verilecek büyük İstiklal cenginin önündeki en büyük engel olan bu ihaneti deşifre edebilecek mi? Berke Han'ın turumu ne olacak? Umur obasında çevirdiği işler ve kirli ortaklıkları ortaya çıkan Sırma şimdi ne yapacak?



Töreye muhalefeti ve Türk onlarına ihanetinden dolayı ağabeyi Beybolat'ı gözden düşüren İlbilge bacısı Sırma'yı da tek kalemde silecek mi yoksa af mı edecek ? Kayı obasında Hayme ananın başlattığı düğün hazırlıkları nihayete erecek mi İlbilge ve Ertuğrul evlenecek mi?