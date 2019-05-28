Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde Hızır’ın hayatı tehlikede!
İzlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam ekrana gelecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139.bölümüyle sezon finali yapacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) sezon finali bölümünde Hızır hedef alınacak ve vurulacak. Büyük heyecan yaratacak olan bu sahneden sonra Hızır’ın ölüp ölmeyeceği merak edilmeye başlandı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Salı akşamları ATV'de heyecanla izleniyor. Konusu ve oyuncularıyla izlenme rekorları kıran dizi bugün sezon finali yaparak ekranlara uzun bir süre ara vermeye hazırlanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde Zeki'nin elinde olan İlyas ile Behzat'a neler olacağı merak ediliyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 139. BÖLÜM FRAGMANI
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANACAK?
Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır. Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır. Dostlarının birer birer ölümüne şahit olan Hurşit'in hamlesi, Zeki'nin planını sekteye uğratacaktır. Tahsin'in ihanetinin ortaya çıkmasıyla asıl düşmanına bir adım daha yaklaştığını düşünen Çakırbeylileri kötü bir sürpriz beklemektedir.
Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.
- 28.05.2019
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