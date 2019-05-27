Çukur sezon finali fragmanı: Yamaç, Yücel’i öldürüyor!

Çukur yeni bölümde Koçavalılar ve Azer ile adamları arasında yine büyük bir savaş yaşanıyor. Gerilimli anların yaşanacağı Çukur dizisinde bu savaşı hangi tarafın kazanacağı merak ediliyor. Sevdiklerini kaybeden Yamaç'ın gözünü intikam hırsı bürüdüğünden tüm odak noktası Yücel'i öldürmek oluyor, peki bunu başarabilecek mi?



ÇUKUR 67. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANACAK?



Aksiyonun giderek tırmandığı tanıtımda ortaya saçılan siyah zarflar ve Koçovalı kadınlarının başlarına dayanan silahlar yeni bir fırtınanın habercisi olurken, öfkesi gözlerinden okunan Akın Koçovalı'nın isyanı dikkat çekiyor. Yamaç'ın, "O Çukur'u İstanbul'da sanıyor ya, İstanbul'un Çukur'da olduğunu öğrenecek!" sözlerinin yankılandığı tanıtımda nefesler tutuluyor. Koçovalıların, Azer ve adamlarına savaş açtığı heyecan dolu dakikalar gerilimi yükseltirken, neler olacağı merakla bekleniyor.



Uzun zamandır merakla beklenen Yücel-Yamaç karşılaşmasının nefes kestiği tanıtımda öfkesine hakim olamayan Yamaç, Yücel'e hesap soruyor. Yamaç, "Gittiğin yerde Baykal'a, Çeto'ya, Mahsun'a beni sor. Benim kim olduğumu çok iyi biliyorlar. Yamaç Koçovalı ben!" sözleriyle Yücel'in yanından ayrılırken, yükselen alevler heyecanı yükseltiyor. Sezon finaliyle ekran yolculuğuna kısa bir ara verecek Çukur'da Yücel'e ne olacağı ve değişecek dengeler merakla bekleniyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç, eline üçüncü bir siyah zarfın geçmesiyle deliye dönecek. Çukur'dakiler dört bir yandan Aliço'yu bulmak için seferber olacak. Emin adımlarla planını harekete geçiren Yücel, Timsah ile ittifak kuracak. Bu sırada Celasun'un geçmişte yaptığı bir hata, Meke'yle ikisini Azer'le yüzleştirecek. İkilinin büyük bir tehlike yaşayacağı bölümde, seyircilerin ilk sezondan bu yana büyük merakla bekledikleri Akın Koçovalı da hapishaneden tahliye olmak için gün sayacak. Cumali, babasının kaybıyla yıkılan Damla'nın yanında olabilmek için elinden geleni yaparken Damla, iki tercih arasında kalacak. Sena ve Akşın'ın kayıplarının ardından yeni bir kaybın yaşanması Çukur'da hiçbir şeyi eskisi gibi yapmayacak ve tüm dengeleri alt üst edecek.