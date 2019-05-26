Sayısal Loto’da 2. devir gerçekleşti! MPİ-25 Mayıs Sayısal Loto sonuçları
26 Mayıs 2019, Pazar
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’da 2. devir gerçekleşti! MPİ-25 Mayıs

Sayısal Loto’da 2. devir gerçekleşti! MPİ-25 Mayıs Sayısal Loto sonuçları

Dün akşam ’nun 1221.hafta çekilişi gerçekleşti. Şans oyunlarındaki büyük ikramiyeye umutlarını bağlayan binlerce kişi doldurdu. Beklenen sonuç gelmedi, Sayısal Loto’da 6 bilen çıkmayınca 2. kez devir gerçekleşti. Katlanan büyük ikramiye bir sonraki çekilişte sahibini bulacak mı? Sorusu şimdiden merak konusu oldu.

çekilişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Cumartesi ve Çarşamba günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleşiyor. Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanmak isteyenler hayal kırıklığına uğradı ve bir sonra çekilişi beklemeye başladı. İşte 25 Mayıs Cumartesi Sayısal Loto çekilişinde çıkan rakamlar…

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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.
Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

  1. 26.05.2019
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