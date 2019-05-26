Leke 7. yeni bölümde Yasemin Cem’e gerçekleri anlatacak mı?
26 Mayıs 2019, Pazar
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7. yeni bölümde Yasemin Cem’e gerçekleri anlatacak mı?

Leke 7. yeni bölümde Yasemin Cem’e gerçekleri anlatacak mı?

Salı akşamları ekrana gelen dizisinin yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Heyecanlı sahnelerin yaşanacağı Leke 7.bölümde Yasemin’in Arda’yı öldürüp öldürmediği merak konusu oldu. Cem’in ise gerçekleri öğrenmesi an meselesi… Peki Leke yeni bölümde Yasemin içine düştüğü bu kötü durumdan kurtulabilecek mi?

dizisinin yeni bölümünde Yasemin'i rahatsız eden Arda'yı kötü bir sürpriz beklemektedir. Aralarındaki tartışmadan dolayı Yasemin Arda'yı iter ve başını vurarak bilincini kaybetmesine neden olur. Bu durumu fırsat bilen Birkan ise planını devreye sokar. İşte Leke dizisinin 7.bölümünde yaşanacaklar…

LEKE 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

LEKE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Arda'nın açılış davetinde büyük karşılaşma gerçekleşir. Arda, Yasemin'e Cem'in yanında tekne gecesinden tanıştıklarını söyler. Bu sırada şirkete mali şube baskın yapar. Arda her şeyi Cem'e anlatacak mı?

Arda karakolda ifade verir. Cem kardeşine destek olur. Arda annesi Belkıs'ın gerçek yüzünü öğrenecek mi?

Yaşananlar Yasemin'i üzer ve Cem'e her şeyi anlatmaya karar verir. Cem ve Yasemin romantik bir akşam yemeği yerler. Yasemin, Cem'e tekne baskını gecesini anlatabilecek mi?



Hastanede olan Oktay, yerine vekil genel müdür olarak Cem'i atar. Mehmet çılgına döner. Yenik düşen Mehmet bu kez büyük oynamaya karar verir. Mehmet'in yeni planı ne olacak?

Serpil'in ofisine böcek yerleştiren Birkan, ablasının Meto'yla yaptığı konuşmayı duyar. Birkan öğrendiklerini kullanarak Serpil'den Yasemin'in evine girebilmek için akıl almaz bir istekte bulunur. Serpil, Birkan'ın isteğini kabul edecek mi?

Arda, Yasemin'in evinde beklenmeyen bir şekilde ziyaret eder. Bu ziyarette yaşanacaklarla artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktır.

  1. 26.05.2019
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