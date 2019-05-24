İstanbullu Gelin 86. yeni bölümde Süreyya’nın zor kararı!

İstanbullu Gelin finaline son 2 bölüm kaldı. İstanbullu Gelin yeni bölümde Garip'in öldüğünü kabullenemeyen Esma'nın hastalığı gitgide artıyor ve yaşamak istemiyor. İstanbullu Gelin'de acı çektiğini söyleyen Esma çareyi Süreyya ile konuşmakta bulunuyor. Bu büyük yükü Süreyya'nın taşıyıp taşıyamayacağı bu akşam belli olacak.



İSTANBULLU GELİN 86. BÖLÜM FRAGMANI





Süreyya için bambaşka bir yolun kapısı aralanıyor.



Esma'nın konağa dönüşüyle Boranlar için artık yeni bir dönem başlamaktadır. Bu yeni sürece alışmak herkes için zor olsa da tüm aile bir arada olabilmek için büyük özveri göstermektedir. Adem'in evliliği ve evlat edinme kararının yankıları aileye nefes aldırır. Umutlar yeniden yeşermekteyken Süreyya için bambaşka bir yolun kapısı aralanmaktadır.



İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?





Garip'in ölümünü kabullenmek Esma için kolay olmaz. Esma'nın Garip'in hayaliyle birlikte yaşamaya başlaması ise konakta farklı bir dönemi başlatır. Adem ve Güneş ise evlat edinmeye karar verirler. Bunun için ise ilişkilerinde atmaları gereken bir adım vardır. Süreyya'nın Yaz için yaptığı çalışmayı Mert hazırladığı albümde kullanmak ister. Stüdyoya giren Süreyya her şeye rağmen enerjisini yüksek tutmaya çalışmaktadır. Garip'in ölümüyle Boran'lar için farklı bir süreç başlar. Esma'nın hastalığının iyice ağırlaşması onu akıl almaz bir sonuca götürecektir.

İstanbullu Gelin dizisi 3. sezonunda ekranlara veda edecek. Son bölümüyle 31 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelecek olan İstanbullu Gelin final yapacak.