Hercai 11. yeni bölümde Reyyan, Miran’a bir şans daha verecek mi?
24 Mayıs 2019, Cuma
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11. yeni bölümde Reyyan, Miran’a bir şans daha verecek mi?

Hercai 11. yeni bölümde Reyyan, Miran’a bir şans daha verecek mi?

ATV’nin izlenme rekorları kıran dizisi 11.bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran Hercai dizisinde yine heyecan dolu olaylar yaşanacak? Hercai’de Miran’ın Reyyan’ı kaçırmasıyla Azat’ın gözü dönüyor ve o da Gönül’ü kaçırarak iki aile arasındaki düşmanlığı daha da alevlendiriyor.

yeni bölümde Reyyan'ı kına gecesinden kaçıran Miran herkesin ikinci bir şansı hak ettiğini söyleyerek kendisinden 24 saat istiyor. Hercai dizisinde bu süre sonunda eğer kendisini istemezse gideceğini söyleyen Miran, Reyyan'ın güvenini yeniden kazanabilecek mi? Hercai 11. bölümüyle bu akşam ATV'de izlenebilecek.

HERCAİ 11. BÖLÜM FRAGMANI

Hercai - 11. Bölüm fragmanı

"Herkes ikinci bir şansı hak eder..."

Azat'la evlenmesini istemeyen ve yaşattığı bütün kötü anları Reyyan'a unutturmak isteyen Miran, Reyyan'dan ikinci bir şans ister. Miran'a güvenmeyen Reyyan kalbi ve aklı arasında arafta kalmıştır. Diğer yandan Miran'ın, Reyyan'ı kaçırması Azat için bardağı taşıran son damla olur. Reyyan'ı, Miran'ın elinden tamamen kurtarmak için harekete geçen Azat, Gönül'ü kaçırır. Reyyan'ı geri getirmezlerse Gönül'ü teslim etmeyeceğini söyleyen Azat'ın bu hamlesi, hiç beklenilmeyen bir yerden iki aileyi karşı karşıya getirir.



HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azize Aslanbey'in, Şadoğlu konağını almak için yaptığı hamle sonrası Miran'ın düşmanlığı bitireceğim karşılığında sadece Reyyan'ı istiyorum, teklifiyle Nasuh Ağa'nın karşısına geçmiştir. Miran ve Nasuh arasındaki restleşmenin sonucu bir kere daha iki konak arasındaki dengelerin değişmesine neden olacak mı? Reyyan, Miran'ın teklifine nasıl karşılık verecek? Diğer yandan Miran'ın avuçlarından kayıp gitmesini istemeyen Gönül'ün planları gün yüzüne çıkar. Olanlara daha fazla seyirci kalamayan Miran boşanma kararı alır. Bu durum Aslanbey konağında ikinci bir depreme neden olur. Bu sefer Miran'ın kesin kararlı olduğunu gören Gönül her şeyin bittiğini düşünürken, Azize ve Sultan'ın bu duruma karşı hamlesi nasıl olacak?

  1. 24.05.2019
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