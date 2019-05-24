Hercai 11. yeni bölümde Reyyan, Miran’a bir şans daha verecek mi?
ATV’nin izlenme rekorları kıran dizisi Hercai 11.bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran Hercai dizisinde yine heyecan dolu olaylar yaşanacak? Hercai’de Miran’ın Reyyan’ı kaçırmasıyla Azat’ın gözü dönüyor ve o da Gönül’ü kaçırarak iki aile arasındaki düşmanlığı daha da alevlendiriyor.
Hercai yeni bölümde Reyyan'ı kına gecesinden kaçıran Miran herkesin ikinci bir şansı hak ettiğini söyleyerek kendisinden 24 saat istiyor. Hercai dizisinde bu süre sonunda eğer kendisini istemezse gideceğini söyleyen Miran, Reyyan'ın güvenini yeniden kazanabilecek mi? Hercai 11. bölümüyle bu akşam ATV'de izlenebilecek.
HERCAİ 11. BÖLÜM FRAGMANI
"Herkes ikinci bir şansı hak eder..."
Azat'la evlenmesini istemeyen ve yaşattığı bütün kötü anları Reyyan'a unutturmak isteyen Miran, Reyyan'dan ikinci bir şans ister. Miran'a güvenmeyen Reyyan kalbi ve aklı arasında arafta kalmıştır. Diğer yandan Miran'ın, Reyyan'ı kaçırması Azat için bardağı taşıran son damla olur. Reyyan'ı, Miran'ın elinden tamamen kurtarmak için harekete geçen Azat, Gönül'ü kaçırır. Reyyan'ı geri getirmezlerse Gönül'ü teslim etmeyeceğini söyleyen Azat'ın bu hamlesi, hiç beklenilmeyen bir yerden iki aileyi karşı karşıya getirir.
HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Azize Aslanbey'in, Şadoğlu konağını almak için yaptığı hamle sonrası Miran'ın düşmanlığı bitireceğim karşılığında sadece Reyyan'ı istiyorum, teklifiyle Nasuh Ağa'nın karşısına geçmiştir. Miran ve Nasuh arasındaki restleşmenin sonucu bir kere daha iki konak arasındaki dengelerin değişmesine neden olacak mı? Reyyan, Miran'ın teklifine nasıl karşılık verecek? Diğer yandan Miran'ın avuçlarından kayıp gitmesini istemeyen Gönül'ün planları gün yüzüne çıkar. Olanlara daha fazla seyirci kalamayan Miran boşanma kararı alır. Bu durum Aslanbey konağında ikinci bir depreme neden olur. Bu sefer Miran'ın kesin kararlı olduğunu gören Gönül her şeyin bittiğini düşünürken, Azize ve Sultan'ın bu duruma karşı hamlesi nasıl olacak?
- 24.05.2019
-
Beşiktaş'ta teknik direktör için geri sayım başladı
Toplam 1
Yorum
mehmet rıza olmaz kalsın başarısız
-
Kolaylık sözü
Toplam 3
Yorum
SERDAR YENİ ALINACAK STOPERİN TAKIMA UYUMU SİSTEME VE ŞEHRE UYUMUNU SAĞLAMADAN HOSSEİNİ Yİ GÖNDERMEK ÇOK FUTBOL AKLINA UYMAZ GİBİ GELİYOR BANA
-
İtalya ona hayran
Toplam 1
Yorum
volkan Elimizde 1 tane sağlam yıllarca oynayacak adamımız var onuda satarlarsa yazıklar olsun
Hercai 11. yeni bölümde Reyyan, Miran’a bir şans daha verecek mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.