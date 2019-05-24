Hafta sonu hava sıcaklığı nasıl olacak? Meteoroloji’den İstanbul hava durumu
Bugün İstanbul’da kuvvetli yağış ile karşılaşan vatandaşlar, hafta sonu tatil planlarını yaparken hava durumunu araştırmaya başladı. İstanbul’da hafta sonu hava sıcaklığının nasıl olacağı oldukça merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) İstanbul için uyarı üstüne uyarı geldi. Peki İstanbul’da yağışlar hafta sonu da devam edecek mi?
Hafta sonu planları yapanlar için Meteoroloji üzücü haberler verdi. Cumartesi günü Marmara Bölgesi'nde yağış hakim olacak. Pazar günü hava tahminine göre ise parçalı bulutlu geçeceği belirtiliyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşların planlarını kapalı alanlarda yapması gerekebilir. İşte Meteoroloji'de İstanbul hava durumu bilgisi…
İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK
METEOROLOJİ'DEN 24 MAYIS CUMA GÜNÜ İÇİN HAVA DURUMU UYARISI
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Edirne, Kırklareli, Balıkesir'in kuzeyi, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Trakya (Edirne, Kırklareli), Marmara'nın doğusu (Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında), Batı Karadeniz (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri) ile Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Malatya çevreleri ile Karadeniz'in iç kesimlerinde 50-70 km/saat, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda 60-80 km/saat, yükseklerinde yer yer 90-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
- 24.05.2019
- Güncelleme: 24.05.2019 12:42
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Beşiktaş'ta Fikret Orman Ryan Babel’i istemedi!
Toplam 2
Yorum
mıstık q7 varken bankamatik sakatlıgı olan babele gerekyok gerçek bjk q7
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Beşiktaş'ta Fikret Orman Ryan Babel’i istemedi!
Toplam 2
Yorum
thebarbaros türk takımlarını sömüren bu tür paragöz sahtekârları, sadece beşiktaş değil bütün takımlar reddedebilmeli.
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Kamil Ahmet ile 2 yıl daha
Toplam 1
Yorum
mehmet çok büyük hata kamil oynadığı tüm maçlarda hatalı gol yenmesine neden oldu 2. lig seviyesinde kademeden anlamıyor batuhanda aynı yazık olmu
Hafta sonu hava sıcaklığı nasıl olacak? Meteoroloji’den İstanbul hava durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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