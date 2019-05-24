Hafta sonu hava sıcaklığı nasıl olacak? Meteoroloji’den İstanbul hava durumu

Hafta sonu planları yapanlar için Meteoroloji üzücü haberler verdi. Cumartesi günü Marmara Bölgesi'nde yağış hakim olacak. Pazar günü hava tahminine göre ise parçalı bulutlu geçeceği belirtiliyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşların planlarını kapalı alanlarda yapması gerekebilir. İşte Meteoroloji'de İstanbul hava durumu bilgisi…



İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

METEOROLOJİ'DEN 24 MAYIS CUMA GÜNÜ İÇİN HAVA DURUMU UYARISI



Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Edirne, Kırklareli, Balıkesir'in kuzeyi, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Trakya (Edirne, Kırklareli), Marmara'nın doğusu (Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında), Batı Karadeniz (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri) ile Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Malatya çevreleri ile Karadeniz'in iç kesimlerinde 50-70 km/saat, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda 60-80 km/saat, yükseklerinde yer yer 90-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.