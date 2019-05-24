Arka Sokaklar 519. yeni bölümde Selin’in başı büyük derde giriyor!

Arka Sokaklar'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanı izleyicileri heyecanlandırdı. Arka Sokaklar'da bu akşam Hüsnü, Tekin'i içinde bulunduğu evlilik sarmanından kurtarmaya çalışıyor, peki başarılı olabilecek mi? Diğer yandan Arka Sokaklar'da Engin ve Riza Baba ile ekibi arasında neler yaşanacağı merak konusu…



ARKA SOKAKLAR 519. BÖLÜM FRAGMANI

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Selin, küçük bir çocuğa saldıran köpeğe ateş ederek kurtarır; fakat, hayvanseverlerle karşı karşıya kalıyor!

Küçük bir çocuğa köpek saldırır. Selin görür ve olaya müdahale eder. Köpek çocuğu ısırır ve bırakmaz. Selin köpeği yaralamak zorunda kalır. Küçük Eray çok kan kaybeder ve ameliyata alınır. Selin sosyal medya gündemine düşer ve köpeği vurduğu için suçlanır. Her yerde Selin'le ilgili karşıt kampanyalar düzenlenir.



Canay, Tekin'e yeni bir teklifle gelir. Tekin, Arap hayranının doğum gününe davetlidir ve karşılığında yüklü miktarda para alacaktır. Doğum günü kızı, Tekin'e musallat olur. Tekin durumu babasına mesaj göndererek anlatır. Leyla, Tekin'i dans etmeye zorlar. Kızın babası aniden gelir ve Tekin'in kızıyla evlenmesi için baskı yapar.





Mahalleye dadanan sapık Aykut, küçük çocuk Emir'i arabasına alır ve barakaya götürür. Çocuğu istismar etmeye niyetlenmiştir. Mahalleden bir kadın çocuğu götürdüğünü görür ve çocuğun annesine haber verir. Polisler gelir ve barakayı bulur. Emir kurtarılır. Hüsnü, Aykut'u barakada bir güzel döver. Aykut halk tarafından linç edilmekten zor kurtulur.



Sema ve Yeliz birlikte kalmaktadır. Sema sevgilisi Muhittin'le uyuşturucu işi yapmaktadır. Muhittin, mafya tetikçisi Haydar ve adamı tarafından öldürülür. Adamlar eve gelip Sema'yı da öldürür. Engin ve ekibi Yeliz'i takip ederek adamlara ulaşır. Başlarındaki kişiyi tespit etmeye çalışırlar. Engin'in narkotik müdürü olması, Rıza Baba ve ekibiyle rakip olmasına sebep olmuştur. Bu olayı çözmek için iki ekipte canla başla çalışır.