Arka Sokaklar 519. yeni bölümde Selin’in başı büyük derde giriyor!
Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 519.bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Konusu ve oyuncularıyla çok sevilen dizi Arka Sokaklar yeni bölümleriyle Cuma akşamları izleyicileriyle buluşuyor. Selin’in küçük bir çocuğu ısıran köpeği vurması ile tüm hayatı alt üst oluyor, Arka Sokaklar’da hayvan severlerle karşı karşıya kalan Selin ne yapacak?
Arka Sokaklar'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanı izleyicileri heyecanlandırdı. Arka Sokaklar'da bu akşam Hüsnü, Tekin'i içinde bulunduğu evlilik sarmanından kurtarmaya çalışıyor, peki başarılı olabilecek mi? Diğer yandan Arka Sokaklar'da Engin ve Riza Baba ile ekibi arasında neler yaşanacağı merak konusu…
ARKA SOKAKLAR 519. BÖLÜM FRAGMANI
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Selin, küçük bir çocuğa saldıran köpeğe ateş ederek kurtarır; fakat, hayvanseverlerle karşı karşıya kalıyor!
Küçük bir çocuğa köpek saldırır. Selin görür ve olaya müdahale eder. Köpek çocuğu ısırır ve bırakmaz. Selin köpeği yaralamak zorunda kalır. Küçük Eray çok kan kaybeder ve ameliyata alınır. Selin sosyal medya gündemine düşer ve köpeği vurduğu için suçlanır. Her yerde Selin'le ilgili karşıt kampanyalar düzenlenir.
Canay, Tekin'e yeni bir teklifle gelir. Tekin, Arap hayranının doğum gününe davetlidir ve karşılığında yüklü miktarda para alacaktır. Doğum günü kızı, Tekin'e musallat olur. Tekin durumu babasına mesaj göndererek anlatır. Leyla, Tekin'i dans etmeye zorlar. Kızın babası aniden gelir ve Tekin'in kızıyla evlenmesi için baskı yapar.
Mahalleye dadanan sapık Aykut, küçük çocuk Emir'i arabasına alır ve barakaya götürür. Çocuğu istismar etmeye niyetlenmiştir. Mahalleden bir kadın çocuğu götürdüğünü görür ve çocuğun annesine haber verir. Polisler gelir ve barakayı bulur. Emir kurtarılır. Hüsnü, Aykut'u barakada bir güzel döver. Aykut halk tarafından linç edilmekten zor kurtulur.
Sema ve Yeliz birlikte kalmaktadır. Sema sevgilisi Muhittin'le uyuşturucu işi yapmaktadır. Muhittin, mafya tetikçisi Haydar ve adamı tarafından öldürülür. Adamlar eve gelip Sema'yı da öldürür. Engin ve ekibi Yeliz'i takip ederek adamlara ulaşır. Başlarındaki kişiyi tespit etmeye çalışırlar. Engin'in narkotik müdürü olması, Rıza Baba ve ekibiyle rakip olmasına sebep olmuştur. Bu olayı çözmek için iki ekipte canla başla çalışır.
- 24.05.2019
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Kolaylık sözü
Toplam 3
Yorum
SERDAR YENİ ALINACAK STOPERİN TAKIMA UYUMU SİSTEME VE ŞEHRE UYUMUNU SAĞLAMADAN HOSSEİNİ Yİ GÖNDERMEK ÇOK FUTBOL AKLINA UYMAZ GİBİ GELİYOR BANA
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İtalya ona hayran
Toplam 1
Yorum
volkan Elimizde 1 tane sağlam yıllarca oynayacak adamımız var onuda satarlarsa yazıklar olsun
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Alkışlar Nwakaeme'ye
Toplam 3
Yorum
batu helal olsun ,
Arka Sokaklar 519. yeni bölümde Selin’in başı büyük derde giriyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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