Diriliş Ertuğrul final fragmanı yayınlandı! Ertuğrul Bey ölecek mi?
23 Mayıs 2019, Perşembe
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yayınlandı! Ertuğrul Bey ölecek mi?

Diriliş Ertuğrul final fragmanı yayınlandı! Ertuğrul Bey ölecek mi?

Dün akşam son bölümüyle ekrana gelen ’da heyecan doruktaydı. Diriliş Ertuğrul 149.bölümde Arıkbuka ve Sırma’nın tuzağından kurtulan Ertuğrul Bey, hedefine doğru ilerlemeye başladı. 29 Mayıs Çarşamba günü ekrana gelecek olan yapacak. Peki Ertuğrul Bey ölecek mi?

son bölümün hemen ardından 150.bölüm fragmanı da yayınlandı. Finaline son bir bölüm kalan Diriliş Ertuğrul dizisinin nasıl biteceği merak konusu oldu. Büyük finalde Ertuğrul Bey'in şehit düşmesi bekleniyor, yeni sezonda devamı gibi Diriliş Osman olarak yeni bir dizi başlayacak. Başrolünde ise Burak Özçivit yer alacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 150. BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul Bey Albastı'yı öldürdükten sonra abisi Gündoğdu'yu Arıkbuka'nın tuzağından kurtarmış ve obaya dönmüştü. Cenkte ağır yaralanan Turgut iyileşmiş, Ertuğrul Bey ve Gündoğdu'nun da obaya sağ salim dönmesi obayı bayram yerine çevirmişti. Ertuğrul Bey bu mutluluğu perçinlemek üzere daha önce evlilik sözü verdiği İlbilge Hatun ile konuşmuş ve yakın zamanda bu meseleyi sonuçlandırmak istediğini bildirmişti.
Ertuğrul Bey ve İlbilge evlenecek mi?

Abisinin öldürülüşünü hazmedemeyen Sırma Arıkbuka ile iletişime geçip işbirliği yapmak istediğini söylemişti. Bunun üzerine Arıkbuka, Ertuğrul Bey'in Berke Han'ın adamlarıyla buluşacağı yeri öğrenmiş ve Ertuğrul Bey'e tuzak kurmuştur.
Ertuğrul Bey bu tuzaktan kurtulabilecek mi? Sırma ve Arıkbuka'nın hain işbirliği sonucunda neler olacak?

  1. 23.05.2019
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