Diriliş Ertuğrul final fragmanı yayınlandı! Ertuğrul Bey ölecek mi?
Dün akşam son bölümüyle ekrana gelen Diriliş Ertuğrul’da heyecan doruktaydı. Diriliş Ertuğrul 149.bölümde Arıkbuka ve Sırma’nın tuzağından kurtulan Ertuğrul Bey, hedefine doğru ilerlemeye başladı. 29 Mayıs Çarşamba günü ekrana gelecek olan Diriliş Ertuğrul final yapacak. Peki Ertuğrul Bey ölecek mi?
Diriliş Ertuğrul son bölümün hemen ardından 150.bölüm fragmanı da yayınlandı. Finaline son bir bölüm kalan Diriliş Ertuğrul dizisinin nasıl biteceği merak konusu oldu. Büyük finalde Ertuğrul Bey'in şehit düşmesi bekleniyor, yeni sezonda devamı gibi Diriliş Osman olarak yeni bir dizi başlayacak. Başrolünde ise Burak Özçivit yer alacak.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 150. BÖLÜM FRAGMANI
DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ertuğrul Bey Albastı'yı öldürdükten sonra abisi Gündoğdu'yu Arıkbuka'nın tuzağından kurtarmış ve obaya dönmüştü. Cenkte ağır yaralanan Turgut iyileşmiş, Ertuğrul Bey ve Gündoğdu'nun da obaya sağ salim dönmesi obayı bayram yerine çevirmişti. Ertuğrul Bey bu mutluluğu perçinlemek üzere daha önce evlilik sözü verdiği İlbilge Hatun ile konuşmuş ve yakın zamanda bu meseleyi sonuçlandırmak istediğini bildirmişti.
Ertuğrul Bey ve İlbilge evlenecek mi?
Abisinin öldürülüşünü hazmedemeyen Sırma Arıkbuka ile iletişime geçip işbirliği yapmak istediğini söylemişti. Bunun üzerine Arıkbuka, Ertuğrul Bey'in Berke Han'ın adamlarıyla buluşacağı yeri öğrenmiş ve Ertuğrul Bey'e tuzak kurmuştur.
Ertuğrul Bey bu tuzaktan kurtulabilecek mi? Sırma ve Arıkbuka'nın hain işbirliği sonucunda neler olacak?
- 23.05.2019
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gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
Diriliş Ertuğrul final fragmanı yayınlandı! Ertuğrul Bey ölecek mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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