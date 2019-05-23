Bir Zamanlar Çukurova 34. yeni bölümde Züleyha gerçekten hamile mi?
ATV’nin ilgiyle izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam ekrana gelecek. İzlenme rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova 34.bölümde Züleyha fenalaşarak hastaneye kaldırılıyor. Bu sırada muayene eden Müjgan, Züleyha’ya ikinci kez hamile olduğunu söyleyince herkes şoke oluyor. Bunu hem Demir hem de Yılmaz duyuyor.
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Demir Züleyha'nın hamile olduğunu öğrenince ne yapacak? Kendisinin kısır olduğunu düşünen Demir yoksa yanılıyor mu? Diğer yandan Bir Zamanlar Çukurova'da Seher'in bebeğinin Gaffur'dan olduğu ortaya çıkıyor, Saniye ise ortalığı birbirine katıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanacaklar…
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 34.YENİ BÖLÜM FRAGMANI
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
"Züleyha, ikinci kez anne olacaksın..."
Çukurova'da herkesin hayatını alt üst eden gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Demir'in Adnan'ın, Yılmaz'ın oğlu olduğunu en başından bu yana bildiğini öğrenmesi Hünkar için büyük bir şok olur. Ancak anne-oğul bu konuda birbirlerini anlayarak, geleceğe dair plan yapmaya başlayacaktır. Bu gerçek ikisinin arasında kalmaya devam edecektir. Demir, şimdi Seher'den nasıl kurtulacağını bulmak zorundadır. Annesi ile birlikte Seher ile yüzleşirler. Seher, Hünkar ve Demir karşısında daha fazla direnemez ve bebeğin Gaffur'dan olduğunu söyler. Hünkar, önce Seher ve Gaffur ile buluşur. Ancak Saniye her şeyi öğrenir! Seher'e saldırır. Gaffur hala inkar etse bile, kimseyi inandıramaz. Üstelik Saniye'yi sonsuza kadar kaybetmiş gibidir. Saniye, çocuk sahibi olamayışına şimdi daha çok üzülmektedir. Tüm bu karmaşa içinde Seher ile konuşup ona akıl verme görevi de Züleyha'ya düşecektir. Müjgan ve Yılmaz, Fekeli'nin evinde yaşamaya karar verince, evde yeni gelin hazırlığı başlar. Badana boya sırasında da yatağın altında Züleyha'nın mektubu bulunur. Tüm bu karmaşa arasında Züleyha fenalaşır ve hastaneye kaldırılır! Gelecek haber herkesi şok edecektir!
- 23.05.2019
- Güncelleme: 23.05.2019 16:57
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