Kuzgun 15. yeni bölümde Dila ve Kuzgun arasında büyük yüzleşme!

Kuzgun dizisi bu akşam ekrana gelecek. Yayınlanan fragmanıyla heyecan yaratan Kuzgun yeni bölümde Dila Kuzgun'dan Behram'ı istese de Kuzgun'un buna hiç niyeti yoktur. İkili arasındaki aşk artık imkansızlaşsa da aralarındaki büyük yüzleşmede neler yaşanacağı merak konusu oldu. İşte fragman…



KUZGUN 15. BÖLÜM FRAGMANI

KUZGUN YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Dila, babası Rıfat'ın ölümüyle büyük bir şoka girer, paramparça olur. Babasıyla vedalaşır ve yasını tutmaya başlar. Dila'nın, Kuzgun'a en çok ihtiyacı olduğu zamanlardır. Ancak Kuzgun, Rıfat'ın ölümündeki sorumluluğundan ötürü, Dila'nın yanında olmak istemesine rağmen kendini geride tutar. Dila, babasının ölümününe sebep olan pusuyu Kuzgun'un kurmuş olabilme ihtimalinden kaçsa da, Kuzgun'un yokluğu Dila'nın kalbinde her geçen gün daha büyüyen bir yaraya sebep olur. Eksik parçalar birleştiğinde, Dila ve Kuzgun için büyük bir yüzleşmenin yaşanması kaçınılmazdır. Bu yüzleşmede Dila, Kuzgun'dan bir seçim yapmasını isteyecektir. Kuzgun'un kararı Dila'da ağır bir darbe yaratsa da, Kuzgun hala Dila'yı korumaya çalışmaktadır. Dila ile Kuzgun artık, acıları aşklarının önüne geçmiş iki yaralı insandır. Dila, babasının ölümüne giden yolda, Behram'ın rolünü öğrendiğinde, artık hayatında yeni bir sayfa açılır. Derviş ise, Rıfat'ın ölümü yüzünden Kuzgun'un Dila'ya olan hislerine bir kez yenilmesine engel olmak için harekete geçer. Kuzgun'a Dila'nın ihanetlerini yeniden hatırlatmak için çok keskin bir yöntem kullanır.

Meryem de Rıfat'ı Kuzgun'un öldürmüş olabileceğinden şüphe etmektedir. Meryem, Kuzgun'un içindeki karanlıkla ilk kez yüzleşecekir. Babasının ölümünün ve kendisine yaşattıklarının hesabını sormak için Behram Adıvar'ı bulmaya kararlı olan Dila, Terzi Derviş'e gider ve onun üzerinden Behram'a meydan okur. Selçuk, gözaltındaki Ali'ye, Ferman Koruoğlu'nun, onu dışarı çıkarabilecek bir teklifi olduğunu söyler. Öte yandan Dila, sevkiyat gecesi yaşananlarının izini sürdüğünde, kendisini ihbar edenin Kumru olduğunu çözer ve karşısına çıkar. Dila, Kumru'nun aklına kimsenin tahmin edemeyeceği bir kurt düşürür. Kumru, içini kemiren şüphelerin ve cevabını bulamadığı soruların peşine düşer. Öte yandan Kuzgun da Selçuk'un Ferman Koruoğlu'na çalıştığını öğremesiyle, Ferman'a ve dolayısıyla babasının akıbetine dair büyük bir ipucu yakalar. Kumru ve Selçuk'un aralayacağı kapılar, Dila ile Kuzgun'u şoke edici gerçeklere ulaştıracak.